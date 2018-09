Kruijswijk naar vijfde plek in Vuelta: 'Ik dacht: ik probeer het gewoon op de laatste klim, dat pakte goed uit'

Steven Kruijswijk verloor zaterdag in de Ronde van Spanje een paar seconden op de hoogstgeklasseerde renners in de Ronde van Spanje. De kopman van LottoNL-Jumbo finishte in de zware bergrit naar Nava als zesde en steeg naar de vijfde plek in het klassement.

Steven Kruijswijk in actie tijdens de Tour de France, waar hij vijfde werd. In de Ronde van Spanje staat hij nu ook vijfde. Foto Klaas Jan van der Weij

'Onderaan de slotklim dacht ik: laat ik het gewoon proberen. De benen voelden goed en ik zat mooi voor in de groep. Ik wist toch dat jongens als Nairo Quintana en Simon Yates er uiteindelijk wel weer bij zouden komen. Dan kun je beter maar wat voorsprong hebben', zei Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) na afloop van de veertiende etappe in de Ronde van Spanje. Hij verloor op de top elf seconden op ritwinnaar Simon Yates.

Door zijn actie onderaan de steile Alto Les Praeres stijgt Kruijswijk van plek negen naar de vijfde plek in het algemeen klassement, op 01.23 minuten van de nieuwe leider Yates. Nairo Quintana staat tweede op 20 seconden, Alejandro Valverde heeft 23 seconden achterstand. Ook de Colombiaan Miguel Ángel López staat nog voor Kruijswijk, op 47 seconden van Yates.

Etappe-overwinning

Kruijswijk had zaterdag nog even gedacht aan de etappe-overwinning, toen hij los was van de groep favorieten. 'Als je geluk hebt, gaan ze naar elkaar kijken. Dan kun je misschien weg blijven. Maar goed, deze actie pakte goed uit. Het duurde echt lang voordat ze weer bij mij kwamen.'

Op 3,7 kilometer van de finish versnelde de Nederlandse kopman van Lotto-Jumbo. Pas anderhalve kilometer later werd hij weer bijgehaald. En waar hij gisteren nog bijna 25 seconden verloor op een soortgelijke, korte klim, was het zaterdag nog maar 11.

Wilco Kelderman kwam vrijdag nog schouder aan schouder boven met Kruijswijk. Zaterdag had de Sunweb-klimmer een mindere dag. Hij verloor ruim een minuut op Yates en staat nu twaalfde in het klassement, op 03.21 minuten. In een korte reactie: 'Dit noem ik geen klimmen meer. Het was een beetje een vies dagje en ik had gewoon niet mijn dag. Ik had iets te weinig gedronken en zat tegen de kramp aan.'

'Hoe zwaarder, hoe beter'

Zondag wacht opnieuw een rit met aankomst bergop. Een klim die de Nederlanders, een kop groter dan Yates en Quintana, in theorie beter zou moeten liggen. Kruijswijk: 'Het wordt weer slopend. De bergen zijn wel steil hier. Ik weet niet waar ze ze vandaan halen, maar dat lukt ze toch elk jaar weer. Ik hoop dat ik er zondag goed doorheen kom en dan kijk ik uit naar de tijdrit van dinsdag.'

In de tijdrit liggen er kansen om tijd te winnen op de kleine klimmers, weet Kruijswijk. 'Maar ik ben geen Tom Dumoulin, hè. Ik kan geen minuten goed gaan maken.'

Over rodetruidrager Yates, die afgelopen Giro d'Italia lang op weg leek naar de eindzege en drie etappes won: 'Hij weet dat als hij op zo'n anderhalve minuut voor de finish versnelt, dat hij het altijd vol kan houden. Maar 11 seconden achterstand op een berg als deze, daar kan ik alleen maar tevreden mee zijn. Die lijn hoop ik in de laatste week door te kunnen trekken.'

Maandag is het rustdag. Na de tijdrit dinsdag volgen nog drie zware bergetappes. Kruijswijk: 'Hoe zwaarder, hoe beter voor mij.'