Kruijswijk glundert voor het eerst deze Tour, Bernal suizebolt van de winst

Steven Kruijswijk viert zijn derde plaats. Beeld AFP

De 22-jarige Egan Bernal gaat met nog één etappe te gaan, de feestelijke rondjes op de Champs d’Élysees, als eerste Colombiaan de Tour de France winnen. Hand in hand met zijn ploeggenoot en aftredend titelverdediger Geraint Thomas komt hij over eindstreep. Aldus blijft de hegemonie van Ineos, voorheen Sky, in Frankrijk bestaan. Bernal op één, Thomas op twee. Zo’n podiumbezetting speelde Sky alleen in 2012 klaar. Bradley Wiggins stond in Parijs een treetje hoger dan Chris Froome.

Steven Kruijswijk had zijn zinnen gezet op het podium in Parijs en slaagt er op de laatste dag in zijn derde plek veilig te stellen. Voor het eerst deze Tour glundert hij, te midden van elkaar verdringende cameraploegen. Missie volbracht. Hij verklaart opgelucht te zijn. ‘Het podium was ons voornaamste doel. Vanaf het begin in Brussel zaten we in de juiste flow. Mijn aandeel begon pas halverwege de Tour en vanaf dat moment zijn we er altijd blijven vechten. We hebben er altijd in geloofd.’

Het was zaterdag zaak Julian Alaphilippe er nog tussenuit te wrikken, die na de vrijdag wegens hagel en modder voortijdig beëindigde etappe naar Tignes nog op de tweede plek stond. Vanaf het begin van de klim, nam Jumbo-Visma de wedstrijd in handen, met lange beurten voor Kruijswijks assistenten Laurens De Plus en George Bennett. Dertien kilometer voor het einde, boog de Fransman het moegestreden hoofd – het podium raakte uit het zicht voor de lieveling van het Franse publiek die veertien dagen lang het geel om de schouders had gedragen.

Op de vraag of Kruijswijk zich later nog zou afvragen of het stilleggen en inkorten van de etappes wellicht nog een beter resultaat had kunnen opleveren, antwoordde hij ontkennend. ‘Bernal en Thomas waren sterk. Het was moeilijk geweest om ze te verslaan. Je moet maar nemen hoe het komt.’ Hij noemde Bernal de verdiende winnaar. ‘Hij was de sterkste klimmer.’ Hij verwacht wel dat Jumbo de komende ronden Ineos zal kunnen uitdagen. ‘Je ziet dat we in zowel de sprint, de ploegentijdrit en de bergen meedoen. Wij zijn een team voor de grote ronden.’

Egan Bernal zei twee uur na de finish nog nauwelijks te kunnen geloven wat hem is overkomen. ‘Misschien dat het komt na een douche zo meteen, een half uur relaxen.’ Hij herinnerde eraan dat hij eigenlijk de Giro d’Italia als kopman zou rijden. Een val in de training met een sleutelbeenbreuk als gevolg veranderde het scenario. ‘Ik weet nog dat ik veel pijn had. Mijn coach stond naast me bijna te huilen. Ik vroeg: hoeveel tijd hebben we nog voor de Tour? Zonder die crash zou ik hier niet hebben gestaan.’

Wat zijn zege in Colombia losmaakt, is goeddeels langs hem heen gegaan. Het hectische schema van de koers laat weinig contacten met de buitenwereld toe. ‘Ik kan me voorstellen dat ze gelukkig zijn.’ Hij voorspelt dat er nog meer talent naar Europa zal komen, nu landgenoten als Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Esteban Chavez en Fernando Gaviria zich in de grote ronden manifesteren. ‘Dat motiveert teams naar ons te kijken. Het is nu makkelijker dan vroeger om op te vallen.’

Thomas had vrede met zijn tweede plek. ‘Het is een eer om deel uit te maken van Egans succes. Ik had niet verwacht dat hij nu al zou winnen, maar het talent was er van begin af aan. Hij heeft nog veel mooie jaren voor hem. Het was een fantastisch gevoel samen met hem over de streep te komen.’ Hij was weinig te spreken over zijn eigen Tour. ‘Alles wat mis kon gaan, ging mis. Valpartijen, lekke banden. Vorig jaar ging juist alles on the roll.’ Eigenlijk, zei hij, wist hij al vanaf november dat prolongatie er niet in zat. ‘Het is heel moeilijk na zo’n zege hetzelfde niveau weer te bereiken.’

Of Bernal al nadacht over een vervolg? De Vuelta, de Giro, de Tour weer, misschien? ‘Winnen is als een drug, het is verslavend. Maar laat ik eerst zondag maar eens de finish in Parijs passeren. Dan ga ik eens nadenken.’