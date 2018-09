Kroon op bewogen comebackjaar: Tiger Woods wint na vijf jaar weer een toernooi

Golfer Tiger Woods heeft na ruim vijf jaar weer een toernooi gewonnen. De inmiddels 42-jarige Amerikaan schreef in Atlanta het Tour Championship op zijn naam. Een maand geleden werd hij nog tweede op de jubileumeditie van de US PGA Championships, de laatste golfmajor van het jaar.

Tiger Woods in Atlanta. Foto Getty Images

De overwinning van Woods is de kroon op een bewogen comebackjaar. Een jaar geleden werd hij nog gearresteerd terwijl hij slapend in zijn auto lag. De politiefoto van Woods ging het internet over. Hij zat zwaar onder de medicijnen om de zeurende rugpijnen te onderdrukken. Het was maar de vraag of de inmiddels 42-jarige golflegende nog wel terug zou keren in zijn geliefde golfsport.

Woods stond tijdens zijn carrière in totaal een onwaarschijnlijke 683 weken op de eerste plek van de wereldranglijst. Wonderboy Woods maakte golf sexy vanaf zijn debuut eind jaren negentig. Uit onderzoek bleek dat de kijkcijfers van een toernooi met Woods bijna tweemaal hoger lagen dan die van een wedstrijd zonder het fenomeen. De sport heeft Woods nodig: in 2000 – het jaar dat Woods op zijn top was – werden in de VS 518 miljoen rondjes golf gespeeld. In 2017 - het jaar dat Woods niet speelde – waren dat er 71 miljoen minder. In 2000 werden 280 golfbanen in de VS geopend. Vorig jaar maar 25.

Nog maar een paar jaar geleden dacht Woods dat zijn leven als professionele golfer over was. Uit zijn medisch dossier: vier operaties aan zijn knie, twee rugoperaties, blessures aan nek, achillespees en elleboog. In december 2015 kon hij op een dag niet meer zelfstandig zijn bed uit komen vanwege de pijn in zijn rug. 'Ik wist niet of ik ooit nog zonder pijn zou kunnen leven. Ik kon niet zitten, niet lopen, niet liggen zonder pijn in mijn rug en benen. Dus spelen, nee, daar dacht ik niet aan', zei Woods daarover.

In Atlanta was Woods het afgelopen weekend met afstand de populairste speler. Een verslaggever van persbureau AP beschrijft hoe jonge fans in bomen klimmen om hun held af te zien slaan. Hordes publiek trekken sprintjes om maar niets te missen.

Woods, over de winst: 'It's a pretty damned good feeling - een verdomd lekker gevoel.'