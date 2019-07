Kromowidjojo verovert ondanks extra ademhaling eerste Nederlandse medaille bij WK zwemmen

Sarah Sjöström, Ranomi Kromowidjojo en Farida Osman op het podium van de 50 meter vlinderslag. Beeld AP

De hatelijke nul is voor Nederland van het scorebord bij de WK zwemmen in Zuid-Korea. Zaterdag racete erkende wereldtopper Ranomi Kromowidjojo naar het zilver op de 50 meter vlinderslag, een wedstrijd van blok naar muur op pure snelheid. Ze verloor na 35 meter door toch één keer adem te halen de leidende positie in de wedstrijd aan de Zweedse Sarah Sjöström die net als in 2015 en 2017 wereldkampioen werd.

Kromowidjojo prolongeerde het zilver van de WK 2017 in Boedapest. Toen zwom zij 25,38 op het niet-olympische nummer. Nu kwam zij tot 25,35. Het Nederlands record is al tien jaar in bezit van Marleen Veldhuis, met 25,28. Die tijd dateert van het laatste jaar (2009), waarin de neopreen rubberpakken waren toegestaan in het zwemmen. Sinds 2010 wordt slechts het langzamere textiel toegestaan.

De 50 meter vlinderslag is een bijnummer voor Kromowidjojo. Het is een niet-olympisch nummer, op het WK-programma toegevoegd in 2001. Sprintdiva Inge de Bruijn won de wereldtitel tweemaal, in ’01 en ’03. Inge Dekker zorgde in 2011, in Shanghai, voor een sensatie door de perfect aantik te hebben en het derde Nederlandse goud op de afstand binnen te halen. Het was haar persoonlijke hoogtepunt uit een lange carrière.

Kromowidjojo (28) moest na haar vlinderfinale haasten om te kunnen aantreden voor de halve finales van de 50 meter vrije slag, haar echte vorokeursnummer. De vermoeidheid was duidelijk zichtbaar nog niet uit het lijf. Ze moest tweemaal adem halen op weg naar de zwarte aantikplaat. Ze crawlde naar de tijd van 24,38, ruim een halve seconde verwijderd van haar Nederlands record (23,85) op die olympische sprintafstand. Ze plaatste zich daarmee als zevende voor de finale van zondag.

De 23,85 is het Nederlands record, waarmee Kromowidjojo twee jaar geleden in Boedapest vicewereldkampioen werd. Het was de zomer dat zij, in topvorm, besloot haar loopbaan voort te zetten tot en met de Spelen van Tokio 2020. Het wereldrecord werd in die WK-finale gevestigd door de Zweedse reuzin Sarah Sjöström (23,69), al jaren een onneembare hindernis voor de ambities van Kromowidjojo. Zowel Sjöström als haar Nederlandse uitdager zijn dit seizoen langzamer geworden op de kortste sprintafstand.

Voor Kromowidjojo is het erepodium behoorlijk ver uit zicht. Sjöström was wel de snelste van de avond (24,05), voor de Australische Cate Campbell (24,09) en de Deense olympisch kampioen Pernille Blume (24,14). Het verschil tussen Blume en Kromowidjojo is 0,24, grofweg een halve meter.