Kromowidjojo stralend terug naar het hoogste podium: na drie dagen staat de teller al op vier keer goud

'Ze is zich lekker aan het ontwikkelen. Het is gewoon een klasbak', zei hij vrijdag over de telefoon vanuit Kopenhagen. 'Ranomi heeft nu drie Olympische Spelen gezwommen, ze wordt ouder. Ze krijgt meer ervaring en is gewoon heel erg volwassen. Ze geniet van het leven, in de breedste zin van het woord. Dat straalt eraf en zie je terug in haar prestaties.'



Kromowidjojo wordt nog altijd beter, twaalf jaar na haar internationale debuut op de EK kortebaan in Triëst. Ze zal ook wel moeten als ze in Tokio een gooi wil doen naar olympisch eremetaal. Bij de 100 meter vrij op de EK in Kopenhagen ontbraken vrijdag drie van de vier vrouwen die voor haar finishten in de olympische finale in Rio.



De voornaamste concurrentie komt uit de VS, Canada en Australië. Daarnaast worden prestaties in het 'kleine' bad (25 meter in plaats van 50 meter) in het zwemmen als minder prestigieus gezien dan die in het grote bad. Het zal Kromowidjojo op dit moment een zorg zijn. Voor haar is de EK kortebaan vooralsnog de bevestiging dat het besluit door te gaan met zwemmen de juiste was.