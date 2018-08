Kromowidjojo schrapt het koninginnennummer ‘om kansen van land en team te maximaliseren’

Dinsdagochtend besloot Kromowidjojo, nog altijd een erkend wereldtopper volgens haar coach Marcel Wouda, zich terug te trekken voor de series van die klassieke zwemafstand. Het zou met pijn in het hart zijn gebeurd, ‘want de 100 vrij is nog altijd haar meest favoriete afstand, het koninginnennummer’, aldus Wouda.

De tegenvallende EK-vorm van Kromowidjojo, in 2012 nota bene olympisch kampioen op die afstand, leidde maandag tot overleg. Het ging over de woensdag, waarop Kromowidjojo volgens het schema in de avond drie afstanden zou moeten zwemmen: de finale op de 100, de halve finale van de 50 meter vlinder en de finale op de 4 keer 100 vrij gemengd. Vooraf was al gezien dat zo’n forse agenda te veel zou kunnen zijn.

Voor land en team

Maandag werd besloten dat het hoofdnummer werd geschrapt, ‘om de kansen van land en team te maximaliseren’, aldus Wouda. Hij rekent op medailles op de vlindersprint en op de gemengde aflossing. Op de 100 vrij zou de medaillekans van Kromowidjojo zeer mager zijn.

Gezien de ontwikkelingen van deze zwemzomer moet zij de Zweedse Sjöström, de Deens Blume, de Française Bonnet, de Italiaanse Pellegrini, de Britse Anderson en landgenote Femke Heemskerk voor laten. Bij een tegenvallende tijd was mogelijk zelfs de finale (acht banen beschikbaar) niet gehaald.

Nederlaag

Wouda bezwoer dinsdag in het Tollcross Zwemstadion dat Kromowidjojo niet is teruggetrokken om haar de pijn van een nederlaag te besparen. ‘Ik wil haar niet beschermen. Maar het is onze business om de kansen van het team te bewaken.’

De coach, in 2013 nog aan de kant gezet door de toen grillig optredende topzwemster, noemt zijn belangrijkste pupil nog altijd ‘hartstikke sterk’. Hij moest de voorbije dagen evenwel concluderen dat de 27-jarige zwemster (‘in de kracht van haar leven’) in Glasgow niet de topvorm heeft bereikt zoals zij die de vorige zomer, bij de wereldtitelstrijd in Boedapest aan de dag legde.

Kromowidjojo was in de ochtend niet beschikbaar voor commentaar.