Kromowidjojo pakt op 50 vlinder tweede titel op EK Zwemmen in Boedapest

Kromowidjojo viert het goud. Beeld AP

Ze liggen in Sauwerd, in een vitrine, kast dan wel een kluis, bij pa en ma Kromowidjojo, Rudi en Netty. Medailles van dochter Ranomi, begaafd zwemster en geboren winnaar. Deze week gaat er weer een kleine lading naar het noorden van Groningen. Bij de Europese titelstrijd greep Ranomi Kromowidjojo vier medailles, waarvan twee gouden exemplaren.

Het waren nummer 77, 78, 79 en 80 uit de carrière van de 30-jarige coryfee. De tachtigste werd zondagavond uit het bad gevist, in de finale van de 50 meter vlinderslag, een van de slotakkoorden van het Hongaarse bubbeltoernooi. Het is een nummer, waarop Kromowidjojo intussen een aardige oogst begint te krijgen.

In 2013 won ze brons bij de WK van Barcelona. In 2017 en 2019 veroverde ze telkens WK-zilver op die zuivere sprintafstand die niet-olympisch is. ‘Die zal ik na dit toernooi deze zomer dan ook niet meer zwemmen’, sprak zij na afloop van de gouden race van zondag.

De vlinderslagmedaille van Boedapest was een vrij unieke medaille. In 2018 was de pupil van coach Marcel Wouda zesde geworden. Kromowidjojo maakte in die dagen in Glasgow een weinig geÏnspireerde indruk.

In Boedapest had zij betere zin. De Spelen van Tokio naderen. Dat maakt haar beleving anders. Dinsdag greep zij de Europese titel op de afstand die haar over een dag of 70 in Japan in de buurt dan wel op de treden van het olympische erepodium kan brengen. Dat is de 50 meter vrije slag, een race van blok naar muur, zonder keerpunt, waarbij de start (‘ik heb de beste start van de wereld’, is vaak genoeg gezegd door de Nederlandse) bepalend is.

De vracht mooie medailles heeft zij, gaf ze zondag toe, nooit geteld: 33 op de langebaan (50-meterbad) en 47 in het kortebaanbad. Een prijs, vergeet niet dat zij ook 21 nationale titels veroverde, gaat per traditie naar de familie thuis. ‘Ik heb nog wel enkele plakken thuis. Vraag me niet precies welke. Denk nou niet dat ik mijn drie olympische gouden medailles thuis op de kast heb staan, om dagelijks naar te kijken. Dat geldt ook voor het goud van mijn man Ferry. Ik heb wel eens vaker gezegd: die plakken van Peking en Londen zitten in mijn hart. Dat is waar ik ze bewaar.’

De medailles van Boedapest zijn niet overdreven zwaar en zeker niet van echt goud dan wel zilver. Ze zijn hooguit in die kleur gespoten. Geen medaille is van goud, weet deze vrouw met kennis van zaken. ‘Alleen die olympische exemplaren hebben een laag bladgoud.’ Het gewicht verschilt. De zwaarste? ‘Ook weer die olympische.’

Ze heeft deze week op het erepodium viermaal een otter, de mascotte van Boedapest 2021, ontvangen. ‘Die gaan altijd naar oma Pia.’ Niet een naar Ferry Weertman, haar vent. Had immers gekund. Zijn zwemcarrière begon bij De Otters in ‘t Gooi.