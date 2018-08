Kromowidjojo neemt schuld van zilver op zich

Aan de ellenlange lijst estafettesuccessen van het Nederlandse vrouwenzwemmen werd vrijdagavond in Glasgow één medaille toegevoegd. Het was, tegenvallend, de zilveren EK-plak, de 25ste in Europees verband.

De titel ging met 0,12 seconde verschil naar Frankrijk dat de vierde zwemster, de in de VS trainende Beryl Gastaldello, stand zag houden tegen de weinig giftige aanval van Ranomi Kromowidjojo.

De ervaren vrouw, die Nederland met een furieus slotstuk meestal naar een hoger niveau tilt, kreeg geen vleugels, zoals zo vaak gebeurt in de opwinding van de teamwedstrijd over vier keer 100 meter vrije slag. Haar splittijd, altijd bevoordeeld door de snelle overname in plaats van een afwachtend vertrek van het startblok, was slechts 53,22 seconden.

Of haar dat vaker gebeurd was, werd Kromo direct na de huldiging gevraagd. Ze wist het niet. Ze weet het dan ook echt niet, want de koele kikker uit Noord-Groningen, dochter van een karateka uit Suriname, is niet van de statistieken. ‘Daar moet je Femke voor hebben’, is dan het vaste antwoord.

Heemskerk, altijd een sleutelspeler in aflossingsraces, kent alle uitslagen uit haar hoofd en kon vrijdag niet anders dan zeer tevreden zijn over haar rol in de 4 x 100. Ze zwom als tweede vrouw naar een split van 52,33. Die komt in haar rijtje van betere prestaties. De beste is de 51,99 van de WK in Kazan in 2015.

Kim Busch, Kira Toussaint, Femke Heemskerk moedigen Kromowidjojo aan. Foto ANP

Kromowidjojo’s beste 100 ‘met vliegende start’ dateert van 2012, de Olympische Spelen van Londen, toen het Nederlandse kwartet de bijnaam Golden Girls niet kon waarmaken. Ondanks de slotsprint van de kopvrouw, 51,93, bleef Australië de nationale trots voor. De olympische troon van 2008 werd afgestaan.

In de zes jaar nadien was Kromowidjojo vaak een gangmaker, dan weer de vrouw die haar plaats afstond. In 2014 deed zij niet mee, in Berlijn. Ze was na een trainerswissel − Christiaan Sloof werd bedankt en opgevolgd door Patrick Pearson − gemotiveerd noch gedisponeerd om hard te zwemmen. Het Hollandse kwartet, zonder de troefkaart, veroverde toch zilver.

In 2016 was zij er wel bij. Het was de strijd om de EK in Londen, in haar favoriete bad en in haar voorkeursjaar, dat met de vijf olympische ringen. Het winnende kwartet van Nederland bestond toen uit Kromowidjojo, Heemskerk, Maud van der Meer en Marrit Steenbergen. De winnende tijd was 3.33,80, een seconde sneller dan het optreden van vrijdag in Schotland (3.34,77).

Het viertal, twee routiniers met twee jongeren (Van der Meer en de 16-jarige Steenbergen), greep toen met vier seconden voorsprong de Europese kroon op het meest begeerde aflossingsnummer. Dat was de achtste Europese titel voor Nederland uit de zwemgeschiedenis.

‘Niet overtuigend’

Het succes van Londen 2016 rustte op de brede schouders van Kromowidjojo (52,50) en de iets minder brede van Heemskerk (52,80). Vrijdag waren de rollen omgedraaid. Het team van Londen was bovendien niet het team van Glasgow. Kim Busch verving Maud van der Meer. Steenbergen moet herstellen van chronische schouderpijn. De Friezin werd in het Tollcross Stadion vervangen door de heerlijk brutale Kira Toussaint, de dochter van olympisch rugslagkampioen Jolanda de Rover.

Heemskerk, Toussaint en Busch zwommen van sterk tot verrassend tot gedegen. Kromowidjojo was de tegenvaller. Ze draaide er in de nabeschouwing niet omheen. ‘Ik denk niet dat ik overtuigend zwom. Het voelde in elk geval niet als overtuigend. Hoe het echt was, dat kan ik niet zeggen. Dat moet ik met mijn coach overleggen.’

Nog bedeesder: ‘Ik denk dat ik het goud heb laten liggen. Het lag deze keer aan mij. Er zwommen er drie goed en eentje niet. Om een estafette te kunnen winnen moet je alle vier supergoed zijn. En daar ontbrak het vandaag aan.’