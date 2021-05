Kromowidjojo hapt een keer naar adem en grijpt Europese titel op de 50 meter vrije slag

Zijn eerste, echt grote medaille, de zilveren van een Europees langebaankampioenschap, mocht schoolslagzwemmer Arno Kamminga zichzelf omhangen. Het covidprotocol in het Donaustadion van Boedapest maakt dat de mannen en vrouwen van de Europese zwemtop hun eigen ceremonie protocollaire dienen uit te voeren. Kamminga was een doe-het-zelver vol graagte. Hij bubbelde van blijdschap over zijn race in de nabijheid van de door hem bewonderde Britse superkampioen Adam Peaty, wereldrecordhouder, olympisch kampioen en drievoudig wereldkampioen op de 100 meter schoolslag.

‘Op mijn tweede baan, naar de finish, naderde ik Adam. Dat zie je uit je ooghoeken. Maar de laatste meters waren juist iets te lang voor mij. Ik zag hem wegkruipen. Dat is nog een puntje om aan te werken.’

De start en de eerste baan zijn de sterke punten van Peaty. ‘Ik moet het hebben van het keerpunt en mijn tweede baan.’ Zwemmend ontwikkelt de Katwijker, met 1.84 zeven centimeter kleiner dan de spierbonk uit Groot-Brittannië, minstens dezelfde snelheid. Het wekt vertrouwen voor de komende jaren.

Peaty gaat uit van de komende maanden, richting Tokio: ‘In Europa ontwikkelt zich forse tegenstand. Kamminga maakt stappen. Hij was erg blij. Begrijpelijk. Ik heb gezegd dat hij het goed doet.’

‘Ik zwom in de finale mijn een na bes­te tijd ooit, 58,10. Op het moment dat het moest, is het me gelukt. Het was geweldig’, was de nabeschouwing van Kamminga (25) die geprikkeld was door enkele woorden van Peaty uit de voorbeschouwing. De Dutchman moest het maar eens in een echte race laten zien.

Kamminga’s toptijd van 57,90 kwam in een testwedstrijd tot stand. De spanning van de finale was het grote talent van het Nederlandse zwemmen goed bevallen. ‘Ik heb me geweldig kunnen opladen. Ik heb er meer hart en gevoel in gelegd. Zo’n 100 meter doet vreselijke pijn. Nu voel ik niets door de euforie. Maar vannacht in de slaap ga ik het nog ervaren.’