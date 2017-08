Kromo is in vorm en dan lukt alles

Het doorbreken van die barrière leek voorbehouden aan de Zweedse Sarah Sjöström die de voorbije weken het ene na het andere wereldrecord zwom. Eerst pakte Sjöström in Boedapest de wereldrecords op de 100 en 50 vrij langebaan: 51,71 om 23,67. Daarna werd ze in Moskou wereldrecordhouder op de 50 en 100 kort bad: 23,10 en 50,77 seconden.



In Berlijn draaide Kromowidjojo (26) de rollen om. Zij nam, 'in de goede, agressieve focus' aldus haar hoofdcoach Marcel Wouda, revanche op de Zweedse uitblinker die sporen van vermoeidheid lijkt te dragen. 'Sjöström is op haar waarde geklopt', was de waarneming van Wouda. 'Want Sarah zwom eentiende sneller dan haar wereldrecord van vorige week in Moskou, maar Ranomi was nog sneller.'