Krol wint 1.500 meter met overmacht, maar vraag blijft: krijgt Nuis een aanwijsplek?

28-12-2019: Schaatsen: KPN NK Afstanden: Heerenveen Thomas Krol 1500 m Beeld BSR Agency

Na afloop van het koningsnummer ging het weinig over Krols snelle tijd, maar vooral over de vraag of Verweij zich nu geplaatst had voor de WK afstanden.

Aanwijsplekken

Even innig met de schaatssport verbonden als de dweilorkesten in Thialf, zijn de terugkerende discussies over aanwijsplekken voor grote toernooien. Dat het bij de NK afstanden weer los zou barsten was al van tevoren duidelijk, toen Kjeld Nuis zich na een stevige griep en een voorhoofdsholteontsteking had afgemeld voor de nationale titelstrijd.

De NK afstanden zijn dit seizoen veruit het belangrijkste selectiemoment voor de mondiale kampioenschappen. Startbewijzen voor de EK afstanden in Heerenveen, voor de WK afstanden op de snelle hooglandbaan van Salt Lake City en zelfs nog tickets voor de WK sprint en allround, dat is waar het om gaat.

WK afstanden

In principe zijn de regels simpel, zeker voor de WK afstanden, het belangrijkste toernooi van de schaatswinter. Op alle afstanden mogen de beste drie van de NK afstanden, met uitzondering van de 5 kilometer voor vrouwen en de 10 kilometer voor mannen, daar zijn slechts twee plekken. Belangrijke uitzondering is regel 1.9 uit het selectiedocument. Daarin staat dat in ‘uitzonderlijke gevallen’ de KNSB per sekse en per afstand één rijder mag aanwijzen voor een internationaal kampioenschap.

De vraag die pas maandag door de KNSB beantwoord zal worden is: valt het afmelden van de regerend olympisch kampioen en wereldrecordhouder Nuis op de 1.000 en 1.500 meter onder de noemer ‘uitzonderlijk’?

Verweij vindt dat Nuis had moeten rijden

Volgens Verweij in ieder geval niet. Hij wijst naar zijn eigen optreden tijdens het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor Pyeongchang. Toen was hij ook niet fit, maar hij reed wel en plaatste zich. ‘Ik reed toen met koorts en gordelroos in de rondte en stond er toen ook gewoon.’ Kern van zijn betoog: Nuis had ondanks zijn fysieke malheur moeten starten en zijn plek zo moeten verdienen. ‘Gewoon strijden!’

Krol wilde niet al te veel over de kwestie kwijt. Ja, Nuis is zijn ploeggenoot en de man die hem als geen ander uit kan dagen in een wedstrijd, maar Krol weet hoe zuur het is om door de selectiecommissie van de KNSB gewipt te worden. Op het OKT in 2017 was hij derde geworden op de 1.000 meter, maar werd Kai Verbij, die afwezig was door een blessure, aangewezen. Krol liep zijn olympische debuut mis.

Toch vermoedt hij dat met zijn zege en de tweede plek voor Roest de kansen voor een aanwijsplek voor Nuis gestegen zijn, omdat zij gedrieën goede wereldbekers hebben gereden dit seizoen. ‘Ik denk zeker dat hij mag blijven hopen op clementie.’