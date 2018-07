Kroatië wint van Denemarken na strafschoppen

De Kroatische sterspeler Luka Modric had in de 116de minuut vanaf elf meter de kans om zijn land naar de volgende ronde te schieten door 2-1 te maken tegen Denemarken. Maar de middenvelder van Real Madrid bezweek onder de druk. Een slap schot eindigde in de handen van de Deense keeper Kasper Schmeichel. Kroatië won even later wel de strafschoppenserie en speelt zaterdag in de kwartfinale tegen Rusland .

achtste finale Denemarken 1 Kroatië1

De wedstrijd begon veelbelovend. Nog voor de spelers van Denemarken en Kroatië goed en wel hun positie hadden ingenomen, zondagavond in Nizjny Novgorod, waren er twee doelpunten gemaakt. Na twee minuten profiteerde Mathias Jorgensen, voormalig speler van PSV, van een vrijgekomen bal uit de kluts. Met dank aan Jonas Knudsen, die zo hard kan gooien dat iedere inworp een corner wordt. Nog geen twee minuten later was het al 1-1, toen Mario Mandzukic van dichtbij binnen kon schieten.

Alsof de spelers er zelf ook van geschrokken waren, zakte de wedstrijd daarna volledig in. Bij Denemarken zouden ze voor ‘alles of niets’ gaan, zo had de Deense bondscoach Age Hareide gezegd. Daar was weinig van te merken. Zeker in de tweede helft lag het tempo laag. Aan beide kanten. De angst voor een tegengoal verlamde de ploegen.

Vertrouwen

De Kroaten speelden lang niet zo goed als in de eerste wedstrijden. De ploeg maakte indruk in de groepsfase door drie keer te winnen en manoeuvreerde zich in de outsiderpositie voor de winst op dit WK. In de poule werd niet alleen gewonnen van kleine voetballanden Nigeria en IJsland, maar ook van grootmacht Argentinië. Vooral in de wedstrijd tegen de Argentijnen, die met 3-0 werd gewonnen, speelde Kroatië indrukwekkend.

‘Er zijn inderdaad mensen die in ons een kandidaat voor de titel zien. En misschien zijn we dat ook’, reageerde de Kroatische bondscoach Zlatko Dalic. Dat vertrouwen was er ook bij Luka Modric, een van de smaakmakers bij Kroatië. Hij refereerde aan het WK van 1998. Toen behaalden de Kroaten de halve finale en wonnen ze de wedstrijd om de derde plek van Nederland. ‘Ik denk dat deze generatie in staat is om een vergelijkbare prestatie te leveren.’

Op de afgelopen twee grote toernooien kon Kroatië de verwachtingen niet waarmaken. Op het WK van 2014 werd Kroatië uitgeschakeld in de groepsfase. Het EK eindigde na verlies tegen de latere kampioen Portugal.

In Kroatië hebben ze goede hoop dat deze zogenoemde ‘gouden generatie’ het dit jaar beter gaat doen. Met naast Modric ook nog Mario Mandzukic (Juventus, 32) en Ivan Rakitic (Barcelona, 30) als de spelers die dit elftal veel kleur geven.