Kroatië laatste halve finalist na Slavische slijtageslag tegen gastland Rusland

In een verpletterende Slavische uitputtingsslag heeft Kroatië zich geplaatst voor de halve finale van het WK. Het sprookje van Rusland kwam ten einde in een zwaar bevochten strafschoppenserie.

Kroaten zien Rakitic de beslissende strafschop inschieten en staan in de halve finale. Foto AFP

Rusland ging ten onder door gemiste strafschoppen van Mario Fernandes (naast) en Fjodor Smolov (slap balletje door het midden). Rakitic schoot de Kroaten door, net als hij dat deed in de achtste finale tegen Denemarken.

Tot de strafschoppen leek het alsof de Russische pers gelijk leek te krijgen: dat god aan de zijde van de Russen stond in Sotsji. Vier minuten voor het einde van de verlenging was Rusland op magische wijze teruggekomen uit verloren positie. De kopbal van Mario Fernandes was voor de Russen het zoveelste teken uit de hemel tijdens dit WK.

Alle statistieken wezen uit dat het een makkie zou moeten worden voor Kroatië. Want, om maar iets te noemen: Rusland heeft geen enkele speler bij een buitenlandse topclub, Kroatië een volledig elftal. Maar geen enkel statistiek doet er toe op dit toernooi.

Domagoj Vida viert de 1-2 door zijn shirt uit te trekken. Foto EPA

Rusland moet de meest frustrerende tegenstander van het hele toernooi geweest zijn. Je bent voortdurend in balbezit, je speelt maar rond, over links, rechts, door het midden, maar je komt niet door die rode muur. Dan verlies je de bal en, tik-tak-bam, sta je achter. De Spanjaarden ervoeren het in de achtste finales, de Kroaten in de kwartfinale.

Danijel Subasic, de topkeeper van AS Monaco, stond aan de grond genageld bij het schot van Denis Tsjerisjev. In het hele toernooi had Subasic er slechts één doorgelaten, maar na een halfuur tegen de Russen kreeg hij al een knal om z’n oren.

Om het nog frustrerender te maken hadden de Kroaten (net als de Spanjaarden) te maken met die kolkende meute op de tribune. Fans uit een trots sportland dat nog nooit succes gehad heeft op een WK en bloed rook.

Mario Fernandes schiet Rusland op gelijke hoogte in de laatste tien minuten van de verlenging: 2-2. Foto AFP

En een tijd lang leek het alsof de Russen de Kroaten leegzogen. Het koppie van Luka Modric, sterspeler der Kroaten, hing in de tweede helft al omlaag. Bondscoach Dalic wisselde de ene speler van Inter Milan voor de andere. Naast hem bracht zijn Russische collega Stanislav Tsjertsjesov spelers in van FC Krasnodar en CSKA Moskou. En, jawel, de Russische poort bleef dicht.

Maar kiertjes waren er wel. Bijvoorbeeld bij het bekeken voorzetje van Mandzukic op Kramaric, die de bal in de verre hoek kopte – net iets te ver voor doelman Igor Akinfejev.

De uitputtingsslag leek Kroatië het slechts te verteren. Mandzukic stond te rekken. Vrsaljko viel uit. Doelman Subasic had al een paar minuten op de grond gelegen.



Modric keek steeds wanhopiger, maar in de verlenging kwam dan toch de 2-1. Een kopbal van Domagoj Vida. De Kroatische president stond te springen op de tribune.

Maar het stadion bleef kolken en de Russen kwamen terug, toen alleen de Russen er nog in geloofden. Daler Koezjajev schoot bijna raak. De Kroatische doelman Subasic kraakte, en barstte bij de kopbal van Fernandes.

Er was een Rus die zaterdag niet geloofde dat het sprookje zou voortduren. President Poetin had zijn premier Medvedev naar de tribune gestuurd van het stadion dat Poetin zelf had laten bouwen voor de Winterspelen. Poetin die in zijn eigen Sotsji niet komt opdagen, dan weetje het wel. Het sprookje is uit.