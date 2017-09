Kritiek op Olympisch Comité: moet harder optreden tegen staatsdoping

Reedie meldde in zijn kritische opvatting (Eurlings: 'Craig was zeer geïrriteerd') dat de nationale antidopingvorsers te veel achteruit kijken in plaats van vooruit. Dat zou contraproductief zijn. Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit, nam de vrijheid daartegenin te gaan. 'We hebben een opdracht om te controleren. Dat is werk dat je achteraf doet. Het hoofdbestanddeel van onze job. En ja hoor, we willen ook best vooruitkijken.'



In de internationale speurtocht naar Russisch bedrog door liefst drie commissies - de clubs van McLaren (Wada), Oswald (IOC) en Schmid (IOC) - schiet het volgens Ram weinig op. 'We kunnen niet bij alle bewijzen komen. Het is obstructie van de rechtsgang. Er liggen nog duizenden stalen om te controleren. En er is in Rusland een harde schijf met heel veel informatie verdwenen.'



Ram, gesteund door dopingjagers uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, zegt bang te zijn voor opnieuw 'bevlekte' Winterspelen. De vorige, van Sotsji 2014, bleek achteraf bol te staan van bedrog. Flesjes met urinestalen werden verwisseld. Staatsgeleide dopingpraktijken heette dat heel lang.