Kritiek op Kluivert en Davids na bezoek aan dictator Mugabe

Kluiverts manager zegt in het Algemeen Dagblad dat Kluivert zich bewust was van het feit dat zijn bezoek tot ophef kon leiden, maar vond niet dat hij om die reden de uitnodiging moest afslaan. 'Hij was uitgenodigd door de minister van sport.'



In de staatskrant The Herald wordt Kluivert geciteerd: 'Zimbabwe is een geweldig land. Ik denk dat het goed geleid wordt, maar het heeft wel een slechte reputatie in Europa.'



Amnesty-woordvoerder Affolter: 'En misschien heeft hij het ook nog wel over de mensenrechtensituatie gehad. Dat kan. Maar zoiets komt natuurlijk niet in de staatskrant. Zo werkt dat in een dictatuur. Ik nodig Davids en Kluivert graag uit. Misschien dat ze hun status ook kunnen inzetten om de goede zaak te steunen.'