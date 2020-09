Kritiek op aanstelling De Boer: waarom niet beter gelet op diversiteit bij keuze bondscoach?

De spelers van het Nederlands elftal zouden ook coach Henk ten Cate als kandidaat hebben aanbevolen. Beeld ANP

De commissie, die strijdt tegen racisme en discriminatie in het voetbal, vindt dat de bond niet goed genoeg heeft gezocht naar geschikte kandidaten met een niet-westerse achtergrond. Commissielid Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de VU, stelt dat die klacht officieel is overgebracht aan de bond, die geen bevredigend antwoord heeft gegeven.

Alibitelefoontje

De KNVB benaderde drie trainers om Koeman op te volgen. Een van hen was voormalig bondscoach Frank Rijkaard, die een Surinaamse achtergrond heeft. Vooraf was bekend dat Rijkaard geen interesse zou tonen. Hij is al tien jaar geen trainer meer en geniet van het burgerleven. Ruud Gullit, eveneens lid van de commissie, noemde dat gesprek dinsdag in de talkshow Jinek een ‘alibitelefoontje’, een ‘schijnbeweging’.

De commissie Mijnals, een initiatief van de KNVB en de overheid, is vernoemd naar de vorig jaar overleden Humphrey Mijnals, de eerste speler van Surinaamse afkomst in het Nederlands elftal. De commissie, met journalist Humberto Tan als voorzitter, is opgericht na het incident rond voetballer Ahmad Mendes Moreira, die in november vorig jaar tijdens FC Den Bosch – Excelsior racistisch werd bejegend. Het incident maakte veel emotie los, tot aan de rangen van internationals toe. De spelers van het Nederlands elftal, een zeer gemengde groep qua afkomst, zouden ook Henk ten Cate hebben aanbevolen als kandidaat, maar die is niet eens gebeld. De benaderde personen waren naast Rijkaard de trainer van Leverkusen, Peter Bosz, en Frank de Boer.

Kans niet gepakt

De commissie wijst op het feit dat de KNVB zichzelf ook geen ‘inclusieve’ organisatie noemt. Tegen de 40 procent van de leden heeft een niet-westerse achtergrond, terwijl die kleur nauwelijks wordt weerspiegeld in het kader: slechts 2 procent. Ook voor de clubs in het betaald voetbal zijn die percentages in clubleiding en technisch kader laag. Gullit, bij Jinek: ‘Ze hebben de kans niet gepakt. Dat is niet slim. De KNVB kweekt op deze manier argwaan.’ Olfers: ‘Hoe hoger in de boom, des te witter, ook de KNVB.’

Olfers en de commissie verzetten zich niet tegen de persoon De Boer, maar tegen de procedure. ‘Wij willen dat de bond voorsorteert naar kwaliteit, na een fatsoenlijk proces.’ Frank de Boer (50), 112-voudig international, was vrij sinds zijn ontslag bij Atlanta United. Zijn grootste successen als trainer behaalde hij met Ajax, door vier seizoenen op rij de landstitel te behalen. Hij maakt snel zijn debuut als bondscoach. Het Nederlands elftal speelt op 7 oktober een oefenduel in Amsterdam tegen Mexico. Op 11 en 14 oktober zijn de uitwedstrijden in de Nations League tegen Bosnië-Herzegovina en Italië.