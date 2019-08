Krijgt Rotterdam ooit nog de topclub Feyenoord van weleer terug?

Jaap Stam, hoofdcoach van Feyenoord. Beeld Foto Erwin Spek/Soccrates

Hoewel geboren en getogen in de Bijbelgordel floepen er godslasterlijke woorden uit de mond van Jaap Stam langs de lijn. De nieuwe Feyenoordtrainer verwoordt het gemoed bij de aanhang als hij zijn defensie aan het werk ziet in de voorbereiding. Er worden grove fouten gemaakt, elf tegendoelpunten worden in totaal tegen Red Bull Salzburg, Panathinaikos, Angers en Southampton geïncasseerd. Dat zou iets minder erg zijn als iemand de ballen er aan de andere kant makkelijk inschiet, maar ook die weelde kent Feyenoord niet. Ondertussen haakt de ene na de andere speler geblesseerd af.

Gevreesd wordt voor een horrorscenario zoals zich dat vorig seizoen voltrok toen Feyenoord de eerste belangrijke wedstrijden (tegen De Graafschap en Trencin) direct verloor. Verdediger Jan-Arie van der Heijden terugblikkend: ‘Eigenlijk zijn we daar nooit van hersteld.’

Zondag is de competitieouverture tegen stadgenoot Sparta, de donderdag daarop het treffen met Dinamo Tblisi in de voorronde van de Europa League. Feyenoord speelt beide duels thuis, maar Stam is er niet gerust op.

Hij stuurt appjes naar leidinggevenden. Waar blijven de nieuwe, ervaren spelers? Hij wil zelfs zijn eigen management inschakelen om te helpen zoeken. Stam, wisselend succesvol bij Reading en PEC Zwolle, weet dat een trainerscarrière sneller kan sneuvelen dan een overhellende boom langs een provinciale weg. Een goede seizoenstart is wenselijk om het al laaghangende defaitisme boven Rotterdam niet al direct te zien veranderen in een plensbui vol pessimisme.

De clubleiding heeft feitelijk evenveel haast. Ajax en PSV raken uit zicht, zowel sportief, begrotingsgewijs als op organisatorisch niveau. Dat PSV door toedoen van FC Basel de Champions League mist is het beste nieuws voor Feyenoord in de voorbereiding.

Ja, de Rotterdamse club zal, als alles doorgaat, over vijf jaar het meest moderne, duurste stadion van Nederland hebben en gegarandeerd minimaal 25 miljoen euro per seizoen incasseren. Maar gaat dat stadion, waartegen veel aversie bestaat, zich vullen voor een club die de titelstrijd volledig ontwend is? Daarvoor wordt gevreesd, niet alleen door notoire zwartkijkers.

Met enig recht. Het directieteam is recentelijk afgekalfd tot nog maar een statutaire directeur, Mark Koevermans, verantwoordelijk voor commercie. Het vertrek van technisch directeur Martin van Geel (na acht jaar) en algemeen directeur Jan de Jong (na 20 maanden) kwam voort uit drang naar vernieuwing en verbetering bij de achterban en andere machthebbers. De landstitel in 2017 was een uitschieter in een eeuw waarin verder maar zelden serieus werd meegedaan om het kampioenschap. De honger naar structureel succes lijkt domweg te groot voor wat Feyenoord, momenteel, dragen kan.

Kampioenrijp

Vanuit de boezem van de club is er evenwel vertrouwen dat dit het begin is van De Grote Ommekeer; eindelijk streeft iedereen hetzelfde doel na. De Raad van Commissarissen (RvC), bij andere clubs het orgaan dat de directie slechts controleert maar zich niet met de dagelijkse gang van zaken bemoeit, heeft de handschoen daarbij nadrukkelijk opgepakt. Dat is geen noviteit bij Feyenoord. Oud-president-commissaris Jorien van den Herik was veertien jaar lang het charismatische uithangbord met de reputatie alles te bepalen.

De huidige RvC hoopt snel weer in de controlerende rol terug te keren. President-commissaris Toon van Bodegom, sinds maart jongstleden geïnstalleerd, verblijft veel liever op de achtergrond. Al is ook hij een kleurrijke man, althans dat was hij ooit vrij letterlijk door zijn verleden als punkrocker. De langharige frontman van The Paradogs viel op door zijn (s)expliciete songteksten en interviews, maar de psychologiestudent maakte een transformatie door tot succesvol ondernemer.

Even voortvarend is hij bij Feyenoord aan de slag gegaan. Van Bodegom – die zelf alleen op straat voetbalde, maar uit een Feyenoordfamilie komt – had nooit de ambitie een (hoofd-)rol te spelen bij zijn lievelingsclub. Een headhunterbureau schoof hem naar voren, inmiddels steekt hij er meer dan zestien uur per week in, laat hij weten. Hij wil Feyenoord professionaliseren en zo snel mogelijk weer ‘kampioenrijp’ maken.

Om dat te realiseren wordt er gesproken met diverse (groepen) investeerders om tientallen miljoenen extra binnen te halen in ruil voor aandelen. Een dergelijke constructie is overigens al jaren een wens van de club, maar er wordt nu meer vaart achter gezet. Strikte voorwaarde is dat de regie in eigen handen blijft, stelt Van Bodegem tegenover de Volkskrant na publicaties waarin gesteld werd dat ook partijen die invloed willen hebben op het (technisch) beleid met open armen worden ontvangen.

De volgorde is helder: eerst een nieuwe algemeen directeur en ook liefst een financieel directeur, daarna een beslissing met welke investeerder Feyenoord eventueel in zee zal gaan.

De huidige AZ-directeur Robert Eenhoorn wordt door media en fans gepusht als nieuwe algemeen directeur, maar er zijn meerdere kandidaten in beeld. Eenhoorn, niet vies van een pittige uitdaging en voor eeuwig verliefd op Feyenoord, laat zich tegenover niemand uit wat hij wil. Gesprekken met kandidaten worden al ingepland. Vooralsnog houdt Van Bodegom de kaarten tegen de borst en steekt hij zelf de handen uit de mouwen.

300 appjes

Natuurlijk doet hij dat niet alleen. Naast Koevermans, de stadiondirectie en huisjurist Joris van Benthem zijn er nog vier commissarissen actief. Een daarvan, Sjaak Troost, heeft per 1 juni tijdelijk de post van technisch directeur op zich genomen. En dat heeft hij geweten. Lopend door Euro Disney met kinderen en kleinkinderen vanwege zijn aanstaande zestigste verjaardag stroomden er in no time 300 appjes binnen toen het nieuws bekend werd.

Hoe die aanstelling precies ging? Nadat Jan de Jong stad en land had afgebeld voor een nieuwe technisch directeur zei Troost: ‘Jan stop ermee, dit wordt gênant, ik doe het zelf wel’.

Vriend, vijand en de hele voetbalwereld fronsten de wenkbrauwen. Troost heeft jarenlange ervaring als Feyenoord-manager en -directeur (1992-2006), maar dat was op commercieel vlak. Waarom moest hij ineens zo nodig actief worden op een voor hem onbekend, glibberig pad? Bekenden stellen dat het voortkomt uit blinde liefde voor de club en een toefje ijdelheid, daarom stapte de oud-speler begin 2018 ook weer aan boord als commissaris.

Troost is inmiddels in zijn element, zegt hij zelf. Met zaakwaarnemers en andere clubs onderhandelen is niet heel anders dan deals sluiten in het bedrijfsleven en er is hulp van andere medewerkers. ‘Er werd gezegd dat ik geen netwerk heb, maar dat heb je zo. Zaakwaarnemers wisten me direct te vinden. Man, ik bel me een ongeluk.’

Ja, hij spreekt er heus meer dan alleen Rob Jansen, zaakwaarnemer van Troosts goede vriend en Feyenoordjeugdtrainer Dirk Kuijt waarmee snel zaken werden gedaan. Met spelersagent Mino Raiola is Troost bijvoorbeeld al maanden in de weer om het contract van Steven Berghuis te verlengen ondanks aanhoudende interesse van PSV.

Ambities naar komend seizoen spreekt hij liever niet hardop uit. De rol van underdog wordt heimelijk gekoesterd. Kan het alleen maar meevallen. Veel focus komt te liggen op het inpassen van de eigen jeugd. ‘Er lopen geweldige talenten rond,’ zei Kuijt een halfjaar eerder in deze krant. Zelfgekweekte jeugdspelers kunnen bovendien rekenen op steun van het publiek, weet Troost uit eigen ervaring.

Leroy Fer, teruggekeerde onverzettelijkheid. Beeld Foto HH

Dat er nog wat ervaren stijgbeugels voor het jonge grut bij moeten, snapt hij ook. Feyenoord contracteerde vooralsnog reserves van niet al te aansprekende club (Narsingh, Marsman, Kelly en Fer). Het blijkt lastig manoeuvreren, een zekere deal kan de volgende dag op losse schroeven staan, doorlopend komt Troost tijd en geld te kort, tegelijkertijd houdt hij vertrouwen.

Kuijt, die vanuit zijn spelerstijd goede internationale contacten heeft, is zijn klankbord bij het beoordelen van spelers, samen met hoofd opleidingen Stanley Brard en Jaap Stam. Want hoewel Troost zelf 14 jaar in het eerste van Feyenoord speelde en als reserve aanwezig was op het gouden EK’88, is hij volgens bekenden ‘meer Feyenoorder dan voetbaldier’. Hij kon als speler bij Ajax meer verdienen toen zijn oude jeugdtrainer Leo Beenhakker daar aan het roer stond, maar Troost was niet eens geïnteresseerd in een gesprek over de voorwaarden. ‘Mooi voetbal’ kon de mandekker al helemaal niet overhalen.

De zoon van een weinig complimenteuze havenarbeider trok vlot nadat hij zijn been brak alweer sprintjes voor de deur bij de vermaarde fysiotherapeut Dick van Toorn om zijn club zo snel mogelijk te helpen. Hij staat te boek als loyaal maar voor wie niet zoals hijzelf 24/7 met Feyenoord bezig is, is hij net zo hard als voor zichzelf.

Steun

Als speler was hij al populair bij veel fans, nog steeds investeert Troost veel tijd en energie in hen. Bij geen enkele club is de steun van de achterban zo belangrijk als bij Feyenoord, weet hij. Als commercieel directeur bouwde hij de open dag uit tot een evenement met de presentatie van spelers per helikopter als klapstuk. Het is nog steeds vaste prik bij Feyenoord, zoals Troost ook hemel en aarde heeft bewogen om de voorwedstrijd tussen jeugdteams weer op de agenda te krijgen. Daarnaast wil hij meer open trainingen, zeker voor de Klassieker.

Feyenoord terug naar het volk. Feyenoord op zijn retour kun je ook stellen. Er verrijst een schitterend nieuw jeugdcomplex, maar de nieuwlichters in de opleiding zijn weggestuurd en bekende gezichten als Cor Adriaanse en Stanley Brard hebben weer alle macht. De jeugdopleiding werd onder hun leiding tussen 2009 en 2014 telkens verkozen tot beste van het land, er stroomden veel talenten door naar De Kuip die later voor goed geld werden verkocht. Maar volgens criticasters is sprake van stilstaand water en te weinig innovatieve geesten. Veel geld van investeerders zal worden aangewend om de jeugdopleiding en scouting verder te professionaliseren. Ook het verbeteren van de marketing, IT, finance, sales, data en commercie verdient aandacht en geld, meent de RvC.

Stam hoeft er in ieder geval niet op te rekenen dat Troost nog in 2019 bij andere clubs langs kan met extra cash. Er zit op korte termijn hooguit nog een spits en een verdediger in het vat.

Winst moet geboekt worden op andere terreinen. Troost en Stam vinden elkaar in ieder geval in het aanhalen van de discipline. Stam introduceerde de zogenaamde ochtendloopjes voor de training. Voor een talent als Orkun Kökcü geen probleem. ‘Ik liep altijd al voor mezelf in de ochtend.’

Bij Kökcü en een ander talent Wouter Burger lijkt de aanpak aan te slaan. Zo negatief als de defensie zich manifesteerde in de oefenwedstrijden, zo positief oogde het middenveld met de technisch begaafde Kökcü en dynamische Burger als frisse talenten, met tussen hen in de inmiddels ervaren verloren zoon Leroy Fer. Berghuis toont zich gedreven in een meer vrije rol. Nieuwkomer Luciano Narsingh kan snelheid toevoegen. Maar er is ook nog veel breekbaar spul (Larsson, Van Beek, St. Juste, Haps, Jørgensen, Tapia) aan boord dat een flinke hap neemt uit het salarisbudget.

Stam wil in elke linie versterking, maar de aantrekkingskracht van de Kuip legt het tegenwoordig af tegen een zak geld. Vincent Janssen verkoos een lucratief Mexicaans avontuur boven de kans zijn Europese carrière te herlanceren bij de club die hem opleidde.

Troost en consorten geven niet op. Een spits en een verdediger erbij en de wereld ziet er met al dat talent heel anders uit, hopen ze. Dan kan Feyenoord in dit overgangsjaar zomaar de verrassing worden. Maar zeg het niet hardop.