Krijgt Ajax op tijd de knop om? ‘Pas met een kampioenschap is deze pijn verzacht’

Ajax kreeg een dreun, ‘een mokerslag’ zelfs volgens spelmaker Hakim Ziyech woensdagavond tegen Tottenham Hotspur, dat in de laatste seconden de weg naar de Champions League-finale blokkeerde. De Amsterdamse club weet tegelijkertijd dat het zondag thuis moet winnen van FC Utrecht om de titelkansen in eigen hand te houden.

Er zijn nog twee duels te gaan. Achtervolger PSV, in punten gelijk maar met een veel minder doelsaldo, is als de gier die boven het aangeslagen Ajax cirkelt, wachtend op een faux pas om de kampioensschaal in te pikken.

‘We need to pak schaal’, is inmiddels een iconische zin in Amsterdam en omstreken, klaar om op T-shirts en lichaamsdelen vereeuwigd te worden als Ajax na het slotduel van woensdag bij De Graafschap nog steeds bovenaan staat. Aanvaller Dusan Tadic, het Nederlands nog niet geheel meester, sprak hem uit. De schaal is de heilige graal, zei directeur Edwin van der Sar eerder, Europees succes is meegenomen.

Controlekampioen

Maar hoe verzet je de bakens na een avond waarop de eindstrijd van de meest begerenswaardige clubtrofee van allemaal op een fractie gemist wordt? Controlekampioen Erik ten Hag begon er na het treffen met Spurs in de kleedkamer al mee, vertelde Matthijs de Ligt woensdagnacht in de Johan Cruijff Arena. ‘Het was doodstil in de kleedkamer, maar daarna was er een praatje van de trainer. Toen hebben we gezegd dat we nog iets te winnen hebben: de titel. We moeten er zondag staan, twee wedstrijden knallen.’

Kippevel krijgt De Ligt nog steeds als hij denkt aan hoe ‘waanzinnig’ de achttien wedstrijden strekkende Europese campagne was, met de start ruim tien maanden eerder tegen Sturm Graz in de eerste van drie voorronden. ‘We zijn van zo ver gekomen. Het is geweldig geweest. Maar op dit moment is het vooral pijnlijk.’

De Ligt oogde nog het minst aangeslagen van alle Ajacieden. Routinier Lasse Schöne sprak van de zwartste avond in zijn carrière, Ziyech vond dat hij gefaald had door niet vaker dan eenmaal te scoren. Frenkie de Jong, normaal de vrolijkste Ajacied, kwam in de mixed zone met laaghangende schouders, een glazige blik en sprak met bedroefde stem. ‘Het is moeilijk om nu te denken aan de competitie, maar daar kunnen we ons straks wel weer voor opladen’, klonk het niet erg overtuigend.

Ja, er werd al wat geroepen in de kleedkamer over zondag, bevestigt hij. ‘Maar ik heb er niet veel van meegekregen. Ik was te teleurgesteld, dat was iedereen. Je pept elkaar een beetje op, maar ja... Ik zit nog in mijn hoofd met een sprookje dat het een heel bitter einde kreeg.’

Fans belonen

De Ligt sprak van ‘een kans uit miljoenen’ op de Champions League-finale. ‘Maar na de speech van de trainer hebben we besproken dat er nog belangrijke wedstrijden wachten. De fans klapten na afloop, die wil je ook belonen met een kampioenschap. Pas dan is deze pijn verzacht. Pas als we de titel pakken ben ik echt trots.’

De Jong, die komend seizoen bij Barcelona speelt, staat er hetzelfde in. ‘Ik wilde afscheid nemen met drie prijzen en ik denk ook dat het realistisch was. Pakken we de dubbel, dan hebben we een geslaagd seizoen.’

Een teambespreking is wenselijk. De Ligt: ‘We moeten bij elkaar gaan zitten, de koppies naar de goede kant zetten en ervoor gaan. Dat is het belangrijkste nu: ons oprichten. Of ik zin moet maken? Nu doet het pijn, maar we spelen voor de titel, het zou raar zijn als ik daar geen zin in zou hebben. Het is makkelijker om vreugde te parkeren dan verdriet. Maar dat is onderdeel van voetballer zijn, om daarmee om te gaan.’

De aanvoerder vertrouwt op de kwaliteiten die hij dagelijks ervaart, zowel voetbaltechnisch als mentaal. ‘We hebben een ongelooflijk goede ploeg, er is heel veel respect voor ons, iedereen heeft het over ons, iedereen ziet hoe we voetballen. Dat moeten we meenemen.’

De Jong: ‘Nog een week gas geven, twee wedstrijden. We mogen dit niet uit handen geven. Deze avond mag ons niet achtervolgen.’