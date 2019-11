Krediet Mark van Bommel bij PSV nagenoeg verspeeld

Na vijf duels zonder zege is het crisis bij PSV, ook al schrijft directeur Toon Gerbrands op Twitter dat fans en club juist nu schouder aan schouder moeten staan. Zondag wacht Willem II-uit.

Bij de presentatie van zijn boek De prijs van succes benadrukte PSV-directeur Toon Gerbrands deze week dat crisis in Eindhoven een andere definitie heeft dan in Amsterdam of Rotterdam. En dat de onwetende buitenwereld niet zou bepalen of de positie van de trainer in het geding is. Na de afgang in de Europa League tegen LASK Linz (4-1) vraagt juist Gerbrands de achterban via Twitter om steun in de wetenschap dat coach Mark van Bommel zijn krediet nagenoeg heeft verspeeld. Crisis is crisis, ook in Eindhoven.

PSV ontslaat zelden een coach, Fred Rutten was in maart 2012 de laatste trainer die na een vrije val van zijn ploeg moest vertrekken. Saillant detail was dat toenmalig directeur Tiny Sanders zich wel liet leiden door de onvrede bij de fans. Clubman Van Bommel leunt nog op het sentiment uit het verleden als speler, toen supporters hem smeekten om bij PSV te blijven. Ze zongen hem massaal toe bij zijn afscheid in 2013.

Het bleek tevens de reddingsboei voor zijn voorganger Phillip Cocu die PSV na zijn terugkeer als speler in 2007 op de slotdag naar de landstitel schoot. Cocu fungeerde in 2012 na het ontslag voor Rutten enkele maanden als interim-coach. Hij wankelde toen hij in 2013 geheel op eigen benen mocht staan.

Na een dramatische serie – met onder meer een 6-2-nederlaag tegen Vitesse in Eindhoven – werd PSV-icoon Guus Hiddink als mentor aangesteld. Op krukken na een heupoperatie strompelde de oude maestro langs het trainingsveld op de Herdgang om Cocu bij te staan.

Ihattaren (L) in duel met Filipovic. Beeld Getty Images

Verloren seizoen dreigt

Van Bommel heeft met zijn schoonvader en oud-bondscoach Bert van Marwijk de ideale leermeester al naast zich. Toch blijkt hij niet zo stoïcijns als hij pretendeert. En Gerbrands is even niet de klassieke manager die de emotie in de sport buiten de deur houdt. Binnen twee weken is het aureool van onverstoorbaarheid bij PSV verdwenen. Na vijf duels zonder zege dreigt een verloren seizoen.

Typerend zijn de reacties van de PSV-fans op Twitter na de smeekbede van Gerbrands om de ploeg te steunen. Van de directie wordt nu daadkracht verwacht, geen zalvende metaforen. En de feiten spreken voor zich. PSV werd gedragen door ‘de cowboys voorin’, zoals Ajax-coach Erik ten Hag de aanvalslinie omschreef. De 17-jarige Mohammed Ihattaren was de ruwe en flonkerende diamant, Donyell Malen de doelpuntenmachine en Steven Bergwijn de immer dreigende aangever.

Ze hebben veel verbloemd, besefte Van Bommel die zijn sterspelers ‘buitencategorie’ noemde. En nu hij zijn aanvalslinie door blessures moest missen, werd duidelijk dat de rest te veel middelmaat is. Verliezers hebben een excuus, winnaars een plan betoogde Gerbrands in zijn boeken over leiderschap. Van Bommel was al vorig seizoen zelden te betrappen op Plan B of Plan C als het spel van zijn ploeg weer eens verzandde in steriele aanvalspatronen.

Geen evenwichtige selectie

Van Bommel is evenals zijn schoonvader Van Marwijk geen man van het avontuur, hij verkiest altijd de controle. Nu alle zekerheden hem uit handen zijn geslagen, moet de trainer constateren dat de nieuwe technisch directeur John de Jong hem geen evenwichtige selectie heeft bezorgd. Twee linksbacks werden aangetrokken als opvolgers van de door Manchester City teruggehaalde Spanjaard Angelino, maar de Spanjaard Lato speelt nooit en de Fransman Boscagli voldoet evenmin.

De Tsjech Sadilek is op die positie een noodoplossing. De Duitse centrale verdediger Baumgartl viel na een goede start ver terug, diens landgenoot Schwaab was tegen Linz een karikatuur van een verdediger. En het valt moeilijk te begrijpen, waarom bondscoach Ronald Koeman keeper Jeroen Zoet handhaafde in de selectie van Oranje ten koste van AZ-doelman Bizot.

Zoet pakt al zelden een onhoudbare bal als Ajax-keeper Onana en dit seizoen oogt hij traag en onzeker. Hij mocht zich donderdagavond zeker twee treffers van LASK Linz aanrekenen. Dure aankopen als de Portugees Bruma en Baumgartl hebben geen rendement, ook de vaste waarden bij PSV boeken geen progressie. Het is een pijnlijk tussenrapport voor directie en coach.

PSV-spelers verlaten het veld na de nederlaag. Beeld Reuters

Scherven rapen

Van Bommel heeft zich ook in de vingers gesneden door Ibrahim Afellay te benoemen tot aanvoerder, terwijl de 33-jarige oud-international nog geen minuut heeft gespeeld. Afellay reisde mee naar Linz, maar zat wederom op de tribunes. Hij is nog niet klaar voor een rentree, aldus Van Bommel. Zo lijkt de status van Afellay als verbinder op symboolpolitiek, want tweede aanvoerder Rosario gaat al tijden gebukt onder een rol die hem niet ligt.

Zondag moet PSV uitgerekend in de Brabantse derby tegen Willem II de scherven bijeen rapen, voor zover er nog iets te lijmen valt. De landstitel is uit zicht geraakt, zelfs overwinteren in de Europa League is allerminst zeker. Er zijn trainers voor minder ontslagen bij PSV en directeur Gerbrands kent de prijs van succes als geen ander. Nog een nederlaag en Van Bommel kan evenals Jaap Stam bij Feyenoord bezwijken onder de moordende druk van de buitenwereld, die Gerbrands zo graag had willen negeren.