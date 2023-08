Kramp velt Griekspoor in eerste ronde US Open: ‘Misschien een kwestie van bezwijken onder druk’

Tallon Griekspoor serveert tijdens de wedstrijd tegen Arthur Fils. Beeld Getty Images via AFP

Strompelend begeeft Griekspoor zich na het winnende punt van Fils naar het net, waarachter de 19-jarige Fransman lang uitgestrekt op de grond ligt. Als de twee elkaar vervolgens omhelzen, leunt de Nederlander even op de schouder van zijn tegenstander. Het tafereel tekent de bijna vier uur lange slijtageslag, die in het nadeel van de Haarlemmer is uitgevallen.

Anderhalf uur later beschrijft Griekspoor in de persruimte zijn fysieke staat: ‘Ik heb kramp in mijn hele lichaam gekregen’, zegt hij met een capuchon over zijn hoofd. ‘Dus ja, niet ideaal.’ Wat rekoefeningen en een ijsbad hebben hem weer op de been geholpen, maar van harte gaat het nog niet. ‘Tijdens de wedstrijd waren het vooral mijn benen, maar net had ik het ook in mijn buik, mijn schouders, echt overal.’

Griekspoor zoekt naar verklaringen. Aan de warmte kan het niet hebben gelegen, zegt hij. ‘Ik speel al vijf weken in dit soort omstandigheden, en zo warm was het vandaag niet.’ Hij vermoedt een andere oorzaak. ‘Er zat veel spanning op mijn lichaam. Op de hele wedstrijd. Ik wilde te graag. Misschien is het een kwestie van bezwijken onder druk.’

Amerikaanse weken

Zo komen de Amerikaanse weken van Griekspoor tot een bitter einde, hoewel hij nog in actie komt in het dubbelspel. Het begon eerder deze maand nog zo mooi, in Washington, met zijn eerste finaleplek in een ATP-500-toernooi. Onderweg had Griekspoor de Amerikaan Taylor Fritz verslagen, een speler uit de top-10. Ook een primeur.

Voor Griekspoor was het toch al een jaar vol mijlpalen. Dat begon onzeker, zonder coach, nadat de Haarlemmer in december had gebroken met Raemon Sluiter. Door een reeks nederlagen die in augustus was begonnen, balanceerde Griekspoor op het randje van de top-100. Een verdere tuimeling zou hem directe plaatsing voor grandslamtoernooien hebben gekost.

Vastklampen was dus het devies, desnoods door punten te sprokkelen bij de lagere challengertoernooien. Maar toen, uit het niets, kwam de ommekeer. Griekspoor won in het Indiase Pune het eerste ATP-toernooi uit zijn loopbaan, met alleen zijn fysieke trainer Bas van Bentum aan zijn zijde. ‘Dat heeft me de rest van het seizoen geholpen’, sprak hij eerder tegen de website van de ATP.

Hoogtepunt in Rosmalen

Mooie maanden volgden. In het goed bezette toernooi van Rotterdam haalde hij de halve finale. Een hoogtepunt kwam in Rosmalen, waar hij voor eigen publiek zijn tweede toernooi op ATP-niveau won. Griekspoor schoot omhoog op de wereldranglijst en hoorde bij Wimbledon opeens bij de geplaatste spelers. Ook in New York kwam hij als nummer 24 van de plaatsingslijst binnen met de grote jongens.

In aanloop naar het toernooi was hij volgens zijn nieuwe coach Kristof Vliegen het ‘goede gevoel’ kwijtgeraakt. Na het succes van Washington kwamen vroege uitschakelingen in Toronto, Cincinnati en Winston-Salem, zij het bij de eerste twee tegen toppers Alexander Zverev en Frances Tiafoe. ‘Dat waren toch wel lange weken’, blikte Vliegen eerder terug.

In Fils trof Griekspoor een aanstormend talent, maar nog zonder veel ervaring. De nummer 48 van de ATP-ranking debuteerde bij de US Open, waar Griekspoor al tweemaal eerder in actie kwam. De Noord-Hollander begon met een overtuigende eerste set, ‘maar al aan het einde van de tweede begon ik de kramp te voelen. Afzetten werd daardoor moeilijker.’

Een voordeel: ook Fils leek er behoorlijk doorheen te zitten. In de vierde set zakte hij naar de grond, waarna Griekspoor, die eerder zelf een behandeling aanvroeg, even polshoogte kwam nemen. ‘Hij was er nog slechter aan toe dan ik, maar hij vond nog serieus wat energie in de vijfde set. Toen ging het bij mij bergafwaarts. Het was een slijtageslag. Ik heb nog mijn kansen gehad, maar uiteindelijk trekt hij hem over de streep.’

Hij heeft zichzelf onbewust te veel druk opgelegd, denkt Griekspoor. ‘Ik moet hier mee leren omgaan’, zegt hij. ‘Begin dit jaar stond ik nog maar net aan in het hoofdtoernooi van de Australian Open. Nu ben ik hier geplaatst. Dat is voor mij redelijk nieuw. Helaas heb ik die status niet kunnen gebruiken. Maar als ik hard blijf werken, ga ik dat de volgende keer wel doen.’