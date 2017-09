Kramer schiet Feyenoord voorbij ADO in moeizaam bekerduel, en wint weer wat krediet

Nonchalante houding

Misschien nog wel boeiender was de strijd van spits Kramer, die deze belangrijke weken de honneurs waarneemt voor de anderhalve week geleden door zijn hamstringsblessure uitgevallen topscorer Nicolai Jørgensen. De Deense spits zal nog zeker drie weken ontbreken.



Kramer was een jaar geleden hevig gepikeerd toen Jørgensen zijn plaats innam. Voorwaar had de geboren Rotterdammer het in zijn eerste seizoen in De Kuip redelijk gedaan met veertien doelpunten in dertig wedstrijden en nog een treffer in de bekerfinale. Maar toen al was er kritiek op zijn beperkte arbeidsethos, beweeglijkheid, aanspeelbaarheid, nonchalante houding en plotse provocaties.



Twijfels zijn er altijd geweest. Alleen technisch directeur Martin van Geel geloofde bij zijn komst in de zomer van 2015 onvoorwaardelijk in Kramer.