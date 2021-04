Krachttrainer turnzusjes Wevers noemt aanstelling nieuwe bondscoach ‘schandalig’

Lieke en Sanne Wevers staat de pers te woord. Beeld ANP

Leenders is een van de vaste begeleiders van de turnzussen en behoort tot het kamp Wevers dat zichzelf Team Wevers noemt. Vincent Wevers is door de aanstelling van Boorman op een olympisch zijspoor gerangeerd en mag straks, als zijn dochters zich kwalificeren, niet coachend actief zijn op de Spelen van Tokio. Hij hult zich voorlopig in stilzwijgen, maar Leenders, die de voorbije elf jaar beide turnsters uit hun voormalige moeras van blessures hield, sprak dit weekeinde, op eigen initiatief maar zeker ook namens de getroffen turnfamilie, klare taal. Hij verzet zich tegen de beslissing van de gymnastiekunie KNGU en neemt het vooral op voor regerend olympisch kampioen Sanne Wevers (evenwichtsbalk).

Wildvreemde

Leenders: ‘Wat zegt die bond, enkele weken voor de voorbereiding klaar is? We zetten daar een wildvreemde neer. Want daar komt het op neer. Sporttechnisch is Boorman een wildvreemde. Die heeft geen duizend trainingsuren met Sanne gemaakt. Zij heeft misschien wel de naam, maar zij gaat geen enkele bijdrage leveren.’

Wevers senior en zijn dochters onthielden zich de voorbije dagen van kritiek op het besluit van technisch directeur Mark Meijer. Die maakte vrijdag bekend dat de coaches Wevers, Zijp en Kooistra, de voorbije maanden met 22 andere collega’s aangeklaagd door turnsters wegens grensoverschrijdend gedrag, hun werkzaamheden met ingang van de Europese titelstrijd van deze maand zullen delen met de Amerikaanse ‘vijf-sterrencoach’ Boorman. Het drietal zal vervolgens, ondanks de rol van persoonlijke coach, ook niet naar Tokio mogen afreizen.

In de Japanse hoofdstad is Boorman in juli de eerstverantwoordelijke vrouw van de technische begeleiding, deels geholpen door assistent José van der Veen en door mannencoach Bram van Bokhoven. Boorman, in 2016 de coach van viervoudig olympisch kampioen Simone Biles, staat voor een meer menselijke aanpak. Haar aanstelling is het antwoord van de KNGU op alle rumoer, sinds turnsters zich in de vorige zomer gingen roeren over alle intimidatie en vernedering die hun ten deel was gevallen.

Sanne Wevers met haar vader Vincent, die tevens haar trainer is. Beeld ANP

Nieuwe slachtoffers

Leenders, oud-gewichtheffer, meent het te moeten opnemen voor de pupillen die hij na veel blessureleed een tweede turnleven heeft bezorgd. ‘Nu worden er weer nieuwe slachtoffers gemaakt. Kijk, dat je na al deze verhalen een nieuwe bondscoach wilt neerzetten, dat is begrijpelijk. Maar doe dat na de Spelen. Zoals België doet. Maar als je zoiets op dit moment doet, dan is dat een enorme klap in het gezicht van Sanne Wevers. Zij moet het, na een toch al complexe voorbereiding, in haar eentje opnemen tegen het Amerikaanse blok. Dat lukte haar in 2016, op balk. Toen was Boorman de coach van Biles. Weet je, je gaat enkele weken voor het Nederlands elftal een grote finale tegen Duitsland moet spelen, toch ook geen Duitse bondscoach in Nederland aanstellen?’

Volgens Leenders weet technisch directeur Meijer dat de turnploeg qua technische kwaliteitsbevordering erg afhankelijk is van de ervaren Vincent Wevers, Nederlands sportcoach van het jaar in 2016. Maar na het jaar waarin pittige beschuldigingen aan diens adres werden gedaan, zou Wevers senior juist buiten beeld moeten blijven. ‘Zelfs als hij op het vliegveld wordt gefilmd bij het uitzwaaien van de ploeg, zal er al geklaagd worden.’

Gegeven die omstandigheden zou Leenders, als hij de betrokken turner was, zelf het gevoel hebben van ‘laten we er maar mee kappen’. Dan weer taakgericht: ‘Het is voor mij en Vincent de taak de meiden zo goed mogelijk te trainen en te motiveren. Ook Vera van Pol en Naomi Visser.’

De krachttrainer, al dertien Spelen actief in de tweede lijn, meent te weten dat de KNGU het liefst geen viertal vrouwen naar Tokio zou sturen. Hij is hard in zijn oordeel. Boos: ‘Deze meiden staan er straks alleen voor. Ze schoppen deze turnsters alleen maar naar Tokio, omdat ze niet durven zeggen: we sturen niemand. Dat zouden ze volgens mij het liefst doen.’