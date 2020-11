Krachtpatser DeChambeau grote favoriet bij belangrijkste golftoernooi

Caddie John Limanti kijkt toe hoe de Australische golfer Adam Scott een bal wegslaat. Beeld AFP

Het lijkt een strijd tussen de jonge honden te zullen worden. Veel van de beste golfers van dit moment zijn twintigers. Oudgedienden als Tiger Woods en Phil Mickelson gelden de komende dagen als outsiders.

Dat het toernooi zo sterk bezet is, komt mede door de herschikking van de kalender onder druk van corona. Van de vier grote golftoernooien, de majors, zijn de PGA Championship en de US Open al gespeeld. De British Open ging dit jaar niet door. Na de Masters, dat traditioneel begin april wordt gespeeld, staan alleen nog een paar kleine toernooien op het programma, waardoor de top zich volledig kan richten op de laatste grote prijs van het seizoen.

Voor Bryson DeChambeau is het de kans om zijn tweede majortitel te pakken. Hij won in september al de US Open. DeChambeau is geen doorsnee golfer. Hij kwam vorig jaar bewust 15 kilo aan. Een en al spieren, zegt hij. Hierdoor kan de Amerikaan met bijzonder veel kracht slaan. Ondanks zijn power, is hij perfect in staat om de bal kaarsrecht te houden. Door deze combinatie van kracht en nauwkeurigheid kan niemand zich meten met de afslagen van DeChambeau.

Zijn concurrenten denken ook dat de baan in deze tijd van het jaar perfect is voor The Scientist, zoals zijn bijnaam luidt. Nu het minder warm is, is de baan harder en kunnen de krachtige ballen van DeChambeau verder stuiteren op de lange fairways van Augusta. Hij kan ongeveer 80 meter winst per afslag pakken, vrezen zijn tegenstanders.

Een van de belangrijkste concurrenten van DeChambeau is de 23-jarige Collin Morikawa. Hij is pas aan zijn tweede jaar als prof bezig. Desondanks won hij in augustus de PGA Championship. Een bekendere kanshebber is de Noord-Ier Rory McIlroy. Hij won in zijn carrière drie van de vier majors, maar de afgelopen zes jaar pakte hij geen enkel groot toernooi meer. Dit coronaseizoen lijkt hij zijn vorm te hebben hervonden. De Masters ontbreekt nog op zijn palmares.

Tiger Woods droomt ook van een record. Hij won de Masters al vijf keer en is de regerend kampioen. Hij hoopt dit jaar recordhouder Jack Nicklaus te kunnen evenaren met zes Masterstitels. De kans dat dit lukt, lijkt klein. Woods is dit jaar is afgezakt naar de 33ste plaats op de ranglijst.