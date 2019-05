Kost vriendendienst Liverpool de titel?

Kelechi Promise Iheanacho laat na te scoren tegen Manchester City. Beeld REUTERS

Manchester City had het maandagavond moeilijk tegen het voortreffelijk spelende Leicester. Er was een fenomenaal schot van Vincent Kompany voor nodig om, in de 71e minuut, de blauwe muur te slechten. Kort voor tijd kwam de thuisploeg met de schrik vrij toen Iheanacho voor half open doel miste, na alleen voor de doelman te zijn gezet door Hamza Choudhury. Bij een 1-1 gelijkspel was Liverpool met een punt meer koploper gebleven en had het tegen Wolves kampioen kunnen worden.

Voor Liverpool is het ondraaglijk. Vijf jaar geleden verspeelden The Reds de felbegeerde titel doordat clubheld Steven Gerrard op een beslissend moment uitgleed. De kans bestaat nu dat het met 97 punten en slechts een nederlaag, uit tegen Manchester City, tweede wordt. Ter vergelijk: de ongeslagen Invincibles van Bergkamps Arsenal werden in 2004 met 90 punten landskampioen. Extra pijnlijk: een week geleden miste Mo Salah een schier onmisbare kans in het Nou Camp-stadion tegen Barcelona.

Al snel werden er vraagtekens gezet bij Iheanacho’s misser, temeer omdat hij opmerkelijk ver naast schoot. Er werd zelfs een petitie in het leven geroepen om de misser te onderzoeken. Leicester City-manager Branden Rogers, de man die Liverpool in 2014 bijna kampioen had gemaakt, beweerde zijn aanvaller na afloop bestraffend te hebben toegesproken. Voetbaljournalist Mike Keagan schreef dat City wel een standbeeld voor Ihaenacho mag neerzetten, ‘naast dat van Kompany waarover wordt gesproken’.