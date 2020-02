Korley is aanstekelijk op YouTube en aanvallend aan het bord

YouTube-video’s waarin schaakpartijen worden besproken, ­lijken vaak op elkaar als twee druppels water. Een commentator, de een enthousiaster of amusanter dan de ander, zit achter een bureau en ­vertelt de kijkers wat hen te wachten staat. Een schaakbord verschijnt en de explicatie begint.

Dat het ook anders kan, bewijst de Amerikaan Kassa Korley in een aanstekelijk filmpje dat is opgenomen in een park. Met op de achtergrond wandelaars en picknickers die van het zonnetje genieten, ­beschrijft hij vol vuur hoe hij vorig jaar in een open toernooi in het Deense Helsingor tegen de Oekraïense grootmeester Moisejenko de partij van zijn leven speelde.

Korley (26) is geboren in New York, maar speelt onder de vlag van Denemarken, het land van zijn grootouders. Hij is op jacht naar de grootmeestertitel die steeds dichterbij komt. Geïnspireerd door zijn geslaagde coup tegen Moisejenko voldeed hij in Helsingor voor de tweede maal aan de vereiste norm. De titel zal worden toegekend als hem dat nog eens lukt

In alle lijstjes met de mooiste partijen uit 2019 krijgt Korley’s prestatie een ­eervolle vermelding. Terecht, ook een topgrootmeester zou trots zijn op zo’n aanvalsoverwinning.

Moisejenko – Korley

Helsingor 2019

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Pc3 Pf6 4. cxd5 exd5 5. Lg5 c6 6. e3 Ld6 7. Ld3 0-0 8. Dc2 h6 9. Lh4 Te8 10. Pge2 a5 11. h3

Na 11. 0-0 volgt 11 ... Lxh2+ 12. Kxh2 Pg4+ 13. Kg3 g5.

11 ... Pa6 12. a3 Pc7 13. 0-0 Pe6 14. f3

Ter voorbereiding van de volgende zet die overtuigend wordt weerlegd.

14 ... Pg5 15. e4?

In aanmerking komt 14. f4, waarna zwart moet kiezen voor de terugtocht 14 ... Pe6 of het dubieuze stukoffer 14 ... Pxh3+ 15. gxh3 Txe3 16. Lh7+ Kh8 17. Lf5.

Diagram links

15 ... Pfxe4! 16. fxe4

Geen keus. Na 16. Lxe4 dxe4 17. Lxg5 Dxg5 18. fxe4 Lxh3 wint zwart een pion in uitstekende stand.

16 ... Pxh3+ 17. gxh3 Dxh4 18. Tf2 Lxh3

Deze stelling ontstond ook 23 jaar geleden in een partij Karpesjov – Meister. Na 19. e5 Txe5! 20. dxe5 Lc5 21. Pe4 Lxf2 22. Pxf2 Dg5+ 23. Pg4 Lxg4 24. Dc1 Dxe5 liet zwart zijn glad gewonnen stand na onhandig spel remise lopen.

19 Td1

Diagram rechts

19 ... Te5!

Een spectaculair torenoffer om de ­diagonaal a7-g1 te veroveren.

20. dxe5 Lc5 21. Pd4

Ook het zoenoffer 21. Tdf1 Lxf1 22. Pd1 biedt geen hoop op verdediging. Na 22 .., Lxe2 23. Lxe2 Lxf2+ 24. Pxf2 Dg3+ 25. Kf1 Dxe5 heeft wit te veel materiaal verloren.

21 ... Lxd4 22. Tdd2

Na 22. Tdf1 versterkt zwart zijn aanval ­beslissend met 22 ... Te8.

22 ... Dg3+ 23. Kh1 Lg4! 24. Lf1 Lf3+ 25. Lg2 Dh3+

Wit geeft op. Eén zet voor het mat na 26. Kg1 Dxg2.