Korfballers DVO laten zich bij eerste finale in Ahoy overdonderen door PKC

Robbe de Wit van DVO maakt zich op voor een worp naar de korf. Olaf van Wijngaarden (PKC) moet het schot blokken. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

‘Nu even met de kop schudden en een paar bier erin.’ Het kale hoofd van coach Richard van Vloten beweegt lichtjes bij zijn woorden, door zijn bruine ogen schijnt een lach. In Ahoy staat zaterdagavond een korfbalcoach van DVO die zojuist met fors verschil verloren heeft van PKC (20-33). Ten overstaan van tienduizend toeschouwers gehuld in wit en groen – toevallig de kleuren van beide finalisten. En toch voelt Van Vloten niet alleen teleurstelling.

Vijf jaar geleden vocht DVO (Door Vriendschap Omhoog) tegen degradatie, in die zin is het halen van de finale al een bijzondere prestatie, weet Van Vloten. Maar de geschiedenis leert meer: nooit eerder wist de club uit het Gelderse Bennekom de finale van de korfballeague te halen.

Cultuuromslag

En dat terwijl het de tweede club is van Nederland, qua ledenaantal met 803. Al in 1946 opgericht. Met in het verleden grote namen uit het Nederlandse korfbal als Ben Crum en Jan Sjouke van den Bos aan het roer. Er bleek een cultuuromslag nodig om hier te komen. ‘Daarom is deze finale halen heel belangrijk’, zegt Van Vloten. ‘Zo’n grote club. Alleen, er staat geen prijs in de kast.’

Winnen in Ahoy is voor een korfballer het hoogst haalbare. De algemene stelregel in deze door Nederland gedomineerde sport luidt dat het makkelijker is wereldkampioen te worden, dan Nederlands kampioen. Al spreekt niemand in de korfbalwereld doorgaans over een NK-titel; maar over ‘Ahoy winnen’.

Tegenstander PKC won Ahoy – deze finale meegerekend – elf keer. PKC is de grootste club van Nederland, met 928 leden. Zij kennen de druk van het spelen van een finale. Kennen het effect van een bomvol Ahoy, waar de stelregel is er een korfbalfeest van te maken en publiek na afloop het veld oploopt om de kampioen op de schouders te tillen.

De spelers van PKC weten hoe anders het is om in een grote ruimte te spelen in plaats van een kleine zaal en om daar de diepte in te schatten van de afstand tot de korf. Nooit werd het spannend zaterdag. Na zo’n zes minuten spelen wist DVO pas het eerste punt te maken, PKC had er toen al vier in de korf gemikt.

Vechtmachine in play-offs

‘We zitten dichterbij dan deze uitslag doet vermoeden’, zegt Van Vloten na afloop. In de competitie verloor DVO twee keer van PKC, maar beide keren met nipt verschil. Misschien was het gewoon op, zo kort na de gewonnen play-off van dinsdag, vraagt hij zich af.

PKC verzekerde zich twee dagen eerder al van een finaleplek. ‘Het is ook de ervaring die je moet opdoen als nieuwe ploeg op dit podium, dat hoort er ook bij. Maar voor alleen een finale spelen, gaan we het vanaf nu niet meer doen. We moeten een keer winnen.’

Hij is de architect van een brutalere blik bij de grootste korfbalclub van de Veluwe. Hij maakte ‘een vechtmachine’, die als winnaar uit de play-offs kwam en harde duels niet schuwt. Praten, praten, praten en uitdagen, was zijn aanpak in zijn streven naar slagvaardiger spelers. ‘Al zag je dat vandaag niet terug’, zegt Van Vloten.

‘We hadden een beetje de naam van een bedeesde club. Rustig. Iedereen wil er wel voor gaan, maar ingetogen’, zegt Chris van Haren, die weet dat hij deze dag zowel zijn eerste en laatste finale speelde. Na het veldseizoen neemt hij afscheid van de sport. Hij prijst de huidige coach van het team, met zijn Haagse afkomst. ‘Hij heeft de beleving. Kan passie en energie overdragen. Je kunt wel schreeuwen, maar dat komt nog niet altijd aan.’

Tikkie brutaler

‘Een ploeg uit het Oosten’, noemt Van Vloten zijn formatie. En dat is anders dan een club uit het Westen. ‘Daar is de mentaliteit toch altijd net iets harder dan in het Oosten en Noorden van het land. Een iets minder grote bek, wat meer terughoudend. Dat hebben wij geprobeerd te veranderen’, zegt hij. Want die eigenschappen zijn van belang als het aankomt op winnen, meent hij. ‘Ik vind wel dat DVO een ander smoelwerk heeft gekregen.’

De ‘Westerse ploegen’ haalden de afgelopen jaren de finale. PKC komt uit Papendrecht. Fortuna, winnaar van vorig jaar en dinsdag door DVO uitgeschakeld in de play-offs, komt uit Delft. De enige andere club die in de afgelopen tien jaar meermaals de finale wist te halen is Top, uit Sassenheim, toch ook Zuid-Holland.

De mentaliteitsomslag is niet de enige reden voor de groei van de afgelopen jaren. Spelers uit de eigen jeugdopleiding werden volwassener, meer ervaren, en de juiste mensen van buitenaf zijn aangetrokken, onder wie de ervaren Barbara Brouwer. ‘Maar DVO heeft nooit gekeken van: we willen grote namen in ons team. Ze keken naar welke karakters nog misten’, zegt Brouwer. ‘Ik breng ervaring mee, maar ook het vooropgaan in de strijd’, zegt ze. Wat weer aansluit op de cultuuromslag.

‘Wij stonden hier als echte outsider’, zegt Van Vloten, met een blik over de zaal waar nog geen twintig minuten na de wedstrijd al de tijdelijke korfbalvloer wordt weggetrokken. ‘Het is vervelend en spijtig dat we hier zo verliezen. Maar vooraf waren we al trots. DVO liet zich in het verleden afschilderen als gezellig dorpsclubje die in de marge meedoet. Dat is nu wel voorbij.’