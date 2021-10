Korfbalcrack Celeste Split: ‘Ook met diabetes kun je topsport bedrijven’

Topschutter Celeste Split (r) stuurt de bal richting korf. Beeld Getty Images

Kort voor het eerste groepsduel met Engeland, maandagavond op het EK korfbal in Antwerpen, trekt aanvaller Celeste Split een bandje om haar linkerbovenarm een stuk omhoog. Wie niet beter weet, zou denken dat de 31-jarige korfbalster op haar laatste toernooi als international de aanvoerdersband mag dragen. Niets is minder waar. De bescheiden en bedachtzame Split heeft een rol als captain nooit geambieerd. De oranje band om haar arm dient als bescherming voor een sensor die aan de binnenkant van haar bovenarm is geplakt. Deze sensor meet continu de bloedglucosewaarden in het onderhuidse weefselvocht. Split – door velen gezien als de beste korfbalster van het afgelopen decennium – is een topsporter met diabetes.

‘Acht jaar geleden kreeg ik de diagnose diabetes type 1’, vertelt Split die hier nooit mee te koop wilde lopen. ‘Dat was heel erg schrikken. Mijn vader kampt al langer met diabetes type 1 en waarschuwde mij altijd voor de signalen. Toen ik me langere tijd vermoeid voelde en ook extreme dorst had, heb ik bloed laten prikken en kwam aan het licht dat ik ook diabetes heb.’

Vervelend

De Haagse korfbalster was op dat moment 23 jaar en zat in de bloei van haar korfbalcarrière. ‘Mijn eerste gedachte was: kan ik wel blijven korfballen? Met een gedisciplineerd leven kan dat gelukkig wel, al moet ik er continu rekening mee houden. Ik spuit gemiddeld viermaal per dag insuline, moet altijd mijn bloedglucosewaarden in de gaten houden en als ik een wondje heb, ben ik extra alert. Soms moet ik tijdens een training snel iets eten en dat vind ik wel vervelend tegenover mijn ploeggenoten.’

Technologische ontwikkelingen maken het omgaan met de auto-immuunziekte tegenwoordig een stuk makkelijker. De sensor die Split om haar arm draagt, vervangt het pijnlijke vinger prikken. ‘Ik hoef nu alleen mijn telefoon langs de sensor te scannen en dan zie ik direct mijn bloedglucosewaarden.’

Door met haar verhaal naar buiten te treden, hoopt Split jonge sporters die ook met diabetes kampen te inspireren. ‘Ik wil laten zien dat je met diabetes type 1 goed kunt leven en ook topsport kunt bedrijven’, stelt Split.

Haar ziekte speelde voor de inmiddels 50-voudig international geen rol in haar besluit om na het EK te stoppen in het Nederlands team. ‘Nee, het is een optelsom van factoren’, zegt de aanvaller annex spelverdeler, die tien jaar voor TeamNL Korfbal uitkwam. ‘Ik ben 31 jaar en voel fysiek de jaren tellen. Verder is mijn vriendin vijf maanden geleden bevallen van onze dochter Lowen waardoor ik meer thuis wil zijn. Ook moet ik denken aan mijn loopbaan na het korfbal.’

Indrukwekkend

Split wordt alom beschouwd als een van de beste Nederlandse korfbalsters ooit. Haar erelijst is indrukwekkend. Met TeamNL Korfbal werd ze driemaal Europees kampioen, driemaal wereldkampioen en won ze twee keer goud op de Wereldspelen. In clubverband veroverde ze met TOP uit Sassenheim vijf landstitels in de zaal, twee veldtitels en vijf Europacups. Bovendien mag Split zich sinds dit voorjaar topscorer aller tijden noemen van de Korfbal League na het doorbreken van de magische grens van 800 doelpunten.

Afgelopen zomer verraste de Haagse door haar club TOP/LITTA na elf seizoenen te verruilen voor Fortuna/Delta Logistiek in Delft. ‘Ik ben nog ontzettend ambitieus en wil er met Fortuna vol voor gaan om de Korfbal League-finale te halen’, doelt ze op de apotheose van het korfbalseizoen voor meer dan 10.000 toeschouwers in Ahoy.

Vanaf vrijdag hoopt Split op volle tribunes in de Lotto Arena van Antwerpen als de halve finales van het EK korfbal op het programma staan. Zaterdag is de finale. De drie groepsduels in het knusse Boeckenberg Sportcenter vormen een mooie opwarmer. TeamNL Korfbal won overtuigend de eerste twee EK-wedstrijden van Engeland en Portugal. Woensdagavond wacht Hongarije in het derde groepsduel.

Korfbalgek België

‘Voor minder dan goud doen we het niet’, draait Split er niet omheen. ‘Wij zijn de beste en doen er alles aan om dat te blijven. Ik vind het super om in het korfbalgekke België afscheid te nemen van het Nederlands team.’

Extra bijzonder voor Split is dat haar laatste en negende eindtoernooi het eerste toernooi is van de nieuwe bondscoach Jan Niebeek. ‘Als broekie van veertien jaar was Jan mijn coach bij Nederland onder 16 en later beleefden we samen vele successen bij TOP. Heel mooi dat onze wegen dit EK weer kruisen.’