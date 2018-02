Koreanen worden kwaad als een buitenlander hun de les leest, zeker als het over hondenvlees gaat

Wat niet hielp, was de manier waarop Blokhuijsen zijn mening naar buiten bracht. Bij de persconferentie bleken de meeste journalisten voor de Japanse vrouwen te zijn gekomen, die net daarvoor de ploegenachtervolging hadden gewonnen. Volgens sommige aanwezigen leek het alsof hij de opmerking over honden er uit irritatie even uitgooide. Daarover betuigde Blokhuijsen spijt. 'Ik had deze opmerking niet op dit moment en op deze plaats moeten maken', schreef hij donderdag.



De houding van de Zuid-Koreanen is ook een beetje dubbel. De buitenlanders mogen geen kritiek hebben, maar tegelijk wordt het hondenvlees tijdens internationale evenementen in het land zorgvuldig weggestopt. In de aanloop naar de Zomerspelen van 1988 werden de hondenrestaurants naar de stadsrand van Seoul verdreven, zodat de bezoekers niet op een hondenrestaurant zouden stuiten. Na de Spelen kwamen ze weer terug.



Dit keer was het niet anders. In Seoul gingen de hondenmarkten op de schop en in Gangneung en omgeving kregen de tientallen hondenvleesrestaurants van de lokale overheid een subsidie om hun menuborden en -kaarten aan te passen. Op het menu staat deze weken niet meer hondenvlees, maar 'voedzame soep'.