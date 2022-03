Koppen zou alzheimer kunnen veroorzaken. Is het niet beter om te stoppen met koppen?

Peter Houtman Beeld ANP

Peter Houtman: ‘Soms wist ik amper waar het doel was’

Peter Houtman kijkt er niet van op dat hij gebeld wordt na een onderzoek naar de mogelijk schadelijke gevolgen van koppen. Houtman geldt als een van de beste koppers die het Nederlandse voetbal heeft voortgebracht. ‘Niet dat ik weet, Koos,’ grapte hij ooit tegen interviewer Kees Jansma, toen die hem vroeg of hij zich wel eens zorgen maakte over hersenschade.

Maar als het over Wout Holverda gaat, is de immer vrolijke Houtman even wat stiller. ‘Ik speelde met hem in het olympisch elftal. Hij was niet groot, maar een uitstekende kopper.’

Holverda belde hem later geregeld. ‘Vroeg hij steeds wanneer we naar Sparta gingen. Dan moest hij een andere Peter hebben, Sparta-supporter Peter van der Zwan. Die bracht hem daar altijd naartoe. Tja, Woutje was echt een lieve vent. Heel erg hoe dat is gegaan. Net zoals met Wim Jansen, die leed ook aan dementie. Wim kopte trouwens helemaal niet vaak.’

Houtman wel, hij oefende er ook veel op. ‘Kopgoals zijn vaak spectaculaire goals. Steenhard tegendraads in de benedenhoek, of met een mooi boogje precies over een tevergeefs graaiende keeper, weet je wel. Vind ik nog steeds héérlijk.’

Meer dan van het koppen zelf had hij last van de luchtduels met tegenstanders. ‘Soms knalde je met de koppen tegen elkaar, of zette iemand zijn elleboog tegen je hoofd. Zeker toen ik prof was, gebeurde dat vaak. In de jaren tachtig waren er nog minder tv-camera’s. De bloedingen en hersenschuddingen die ik heb gehad zijn niet te tellen. Ik liep een dubbele kaakbreuk op, nadat ik tegen het hoofd van een ploegmaat was aangeknald. Die raakte daarbij bewusteloos. Henk Veldmate was dat, hij is nu hoofdscout voor Ajax. Dus die functioneert nog goed gelukkig, en zelf mag ik ook niet klagen.’

Nooit ging de oud-spits en huidige speaker van Feyenoord met vrees de lucht in. Koppen was in zekere zin zijn inkomstenbron. De 8-voudig international werd topscorer van de eredivisie met dertig treffers waarvan vijftien met het hoofd gemaakt. Hij meet 1 meter 88, maar het belangrijkste zijn ‘sprongkracht, timing en techniek. Hard naar beneden koppen is het best, maar doet het meeste pijn.’

Hij kopt van jongs af aan, heeft ook al van jongs af aan migraine. ‘Ongeveer twee keer per jaar komt dat opzetten. Vroeger moest ik soms zelfs de auto langs de kant zetten, dan zag ik lichtflitsen en kon ik het kenteken voor me niet meer lezen. Ik moest zelfs overgeven. Tegenwoordig heb ik er gelukkig veel minder last van. Maar ik denk niet dat het iets met dat koppen te maken had.’

Hij was destijds vooral bang dat hij door die migraine een wedstrijd zou moeten missen. ‘Ik wilde ook nooit gewisseld worden als ik weer eens bloedde door een open wenkbrauw. Ging ik gewoon het veld weer in. Was niet om stoer te doen, ik houd gewoon van het spel. Soms was ik zo groggy dat ik puur op de automatische piloot speelde en amper wist waar het doel was. Achteraf denk ik wel eens: Peet, soms was het gekkenwerk.’

Houtman is 64 jaar, maar voetbalt nog steeds tussen twintigers, dertigers en veertigers. ‘Koppen is nog steeds mijn wapen.’

Een paar jaar terug kreeg hij een hartinfarct. ‘Het eerste wat ik vroeg: ‘kan ik wel blijven voetballen?’.’

Zijn zoon waarschuwt hem weleens. ‘Laatst weer, toen dat nieuws over Wout Holverda naar buiten kwam. ‘Pa, let je wel op? Moet je je niet een keer laten onderzoeken?’ Tja, misschien moet ik dat ook een keer laten doen, al sta ik sinds dat hartinfarct goed onder controle. De dokters zeggen wel ‘kijk uit’, maar ze raden het niet af. Dus kop ik door.’

Thomas Verheydt Beeld ANP

Thomas Verheydt: ‘Op de tribune zien ze graag dat je je niet inhoudt’

Je moet sláán met dat hoofd tegen die bal, zegt Thomas Verheydt, je moet hem niet aaien. ‘Als je inhoudt is die bal, zeg maar, harder dan je hoofd. Dan heb je pijn. Als je hem slaat meestal niet.’ Verheydt (30) geeft op verzoek koples. Het hoofd van de spits van ADO Den Haag is de schrik van de eerste divisie. Vorig seizoen scoorde hij er vaker mee dan met zijn voeten, nu staan hoofd en voeten ongeveer gelijk qua aandeel in goals.

Hij was altijd al lang voor zijn leeftijd. ‘Dan ontkom je er niet aan dat je veel moet koppen.’

Verheydt dankt Erik Meijer, oud-kopspecialist en spitsentrainer bij zijn oude club MVV. ‘Op het trainingsveld gooide hij continu ballen aan op verschillende snelheden. En dan proberen die bal te sturen met mijn hoofd. Net zolang totdat jij baas bent over wat er gaat gebeuren. Dat is de magie.’

Ja, hij hoort weleens verhalen over schade aan de hersenen die koppen kan opleveren, maar ligt er niet wakker van. ‘Als het echt zo is dat degene die het meeste kopt de meeste last krijgt, dan heb ik een probleem’, zegt hij lachend. ‘Want ik kop niet alleen na een voorzet, maar ik kop ook veel ballen door die van achteruit naar voren worden geschoten.’

Na een korte stilte: ‘Maar eigenlijk is het niet grappig natuurlijk als dat echt schade zou opleveren. Toch remt het me niet op het veld. Ook niet als ik een blessure heb aan mijn hoofd.’

Hij liep geregeld met een tulband van verband rond na een kopduel, had ook wel eens een hersenschudding. ‘Ik denk dat ik er maar één keer uit ben gegaan. Toen was mijn trommelvlies geperforeerd, hoorde ik niets meer. Dat is niet zo handig.’

De aanrakingen in de lucht met tegenstanders zijn pijnlijker dan met de bal, stelt Verheydt. Maar die luchtduels komen weer voort uit het feit dat koppen is toegestaan. ‘Ja, klopt. En gelukkig maar, misschien was ik anders geen prof geworden.’

Verheydt werd dat pas op zijn 23ste. Daarvoor was hij schilder en speelde hij bij de topamateurs. ‘Daar speel je nog veel meer duels, die verdedigers willen echt fysiek spelen. Bij de profs is het wat tactischer, zijn ook meer camera’s.’

Zijn onverschrokken spel appelleert aan wat het ADO-publiek wil zien. ‘Mannen op de tribune zien dat graag, dat je je niet inhoudt. Vrouwen denk ik ook.’

Siem de Jong Beeld ANP

Siem de Jong: ‘Zo’n onderzoek zet je wel aan het denken’

Heerenveen-speler Siem de Jong (33) heeft zijn hersens nu al hard nodig buiten het veld. Hij is ondernemer en sowieso breed geïnteresseerd, luistert graag naar podcasts van kwaliteitskranten uit Amerika, Engeland en Nederland, kijkt documentaires over klimaatverandering en ondersteunt initiatieven die dat tegengaan.

Als de naam Holverda valt, weet de oud-aanvoerder van Ajax meteen waar het over gaat. Hij had er al een podcast van NRC over beluisterd, alsmede de film Concussion gezien, over hersenschade bij American footballers. ‘Het zet je wel een beetje aan het denken, vooral omdat Luuk (zijn jongere broer en Barcelona-spits, red.) zo vaak kopt. Daar zeggen we wel eens tegen: ‘je krijgt veel tikken’. Maar ja, het levert hem ook veel op.’

Zelf kopte hij toch ook veel. ‘Als het schade oplevert, kan ik er nu niet veel meer aan doen. Maar ik heb nergens last van, nooit hoofdpijn. In de kleedkamer is het geen thema.’

Ja, hij hoorde ook over de studie in New England Journal of Medicine waaruit blijkt dat profvoetballers een 3,5 keer zo groot risico lopen op dementie als mensen met een vergelijkbare achtergrond die geen profvoetballer zijn. Was hij ook gaan voetballen als hij dat voor zijn loopbaan had vernomen? ‘Ik denk het wel. Topsport is sowieso niet goed voor je lichaam. Er zijn altijd risico’s, bij bijna iedere sport. Als topsporter heb je verder wel een gezonde levensstijl; je let op je voeding, je rookt niet, zit niet veel.’

De Jong heeft twee jonge kinderen. ‘Mocht nou echt blijken dat zelfs zacht op je hoofd aangegooide ballen schade opleveren, dan wil je dat ze dat niet doen natuurlijk. Er wordt al minder op koppen getraind door de jeugd. Het heeft ook geen zin om honderden harde voorzetten proberen binnen te koppen op de training. Daar ga je niet beter van koppen. Het draait toch vooral om timing. Dat kun je ook op andere manieren trainen.’

Stel: een knoertharde vrije trap, de bal gaat richting het hoofd van De Jong, die in de winter van zijn carrière zit en nog zoveel mooie plannen heeft. ‘Dan is er echt geen enkele twijfel, hoor. Dan zet ik mijn hoofd ertegen.’