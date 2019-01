Koploper PSV laat zich uit het niets verrassen in bizarre slotfase tegen Emmen (2-2)

De titelrace kreeg een nieuwe dimensie, al verandert er niets in de stand. Eerst mopperde Van Bommel dat zijn spelers ‘zich voor hun kop moesten slaan’, omdat ze het modale Emmen hadden laten terugkomen. In Amsterdam zal Ajax-coach Erik ten Hag hetzelfde gevoel hebben gehad na het gelijkspel (4-4) tegen Heerenveen. Even leek PSV van zijn voetstuk te vallen, maar de druk op achtervolger Ajax is alleen maar toegenomen.

PSV kon zich de uitglijder in Emmen dus permitteren, maar de onverwachte remise voelde als een nederlaag. In Eindhoven en Amsterdam werd Emmen in de eerste competitiehelft nog als een campingploegje weggezet, maar de afgang bij PSV (6-0) bood geen garantie voor een herhaling.

Uit het niets

Uit het niets liet de koploper zich zondag verrassen door Emmen, dat mede dankzij de videoscheidsrechter (VAR) nog geloofde in een inhaalrace. Bij een 1-0-voorsprong werden twee treffers van de koploper afgekeurd, al leek het vermakelijke duel alsnog beslist na een heerlijke pegel van linksback Angelino.

2-0 voor PSV met nog twintig minuten op de klok, Van Bommel voorzag een koele en zakelijke zege. ‘We hadden immers totale controle.’ Hij kon de twee correcties van de VAR schouderophalend afdoen. Eerst was het arbiter Kamphuis ontgaan dat PSV-back Dumfries buitenspel stond. Even later werd de soms warrig fluitende scheidsrechter wederom gesouffleerd, toen Rosario via de hand van Gutierrez had gescoord.

Van Bommel constateerde terecht dat de gele kaart voor de Mexicaanse middenvelder schromelijk overdreven was. Zijn ploeg liet zich wel in slaap sussen, nadat op de 2-0 van Angelino niets was aan te merken. Van Bommel heeft alle kenmerken van een topcoach, maar zijn wisselbeleid is voor verbetering vatbaar. Met Malen voor Gutierrez bracht hij weliswaar meer snelheid in de ploeg, maar moest De Jong zich laten terugzakken uit de spits.

De aanvoerder had PSV op 1-0 gezet met zijn handelsmerk, de dodelijke kopbal. Achter Lozano, die ook als diepste spits volstrekt onzichtbaar was, had hij minder rendement. En uitgerekend Malen leed het fatale balverlies waardoor Emmen weer perspectief zag.

Coach Dick Lukkien had vorige maand met een gouden wissel al het wonder van Groningen gerealiseerd, toen invaller Pedersen de kleine buurman Emmen met twee doelpunten in de slotfase een 2-1-zege bezorgde. Opnieuw werd Lukkien beloond voor zijn wissels. Pedersen kopieerde zijn kunststuk tegen PSV, dat zich nog veilig waande na de 1-2.

Lachend constateerde Lukkien dat de Deense spits vrij voor PSV-doelman Zoet kon opduiken na zo ongeveer de enige, geslaagde steekpass van Chacon. De centrale verdedigers Viergever en Schwaab gaven Pedersen vrije doortocht en hij tikte koeltjes raak. Prompt richtte Emmen zich op. Natuurlijk had PSV het ook zonder de VAR niet zover mogen laten komen. Ook Van Bommel kon zich de wanorde in de laatste tien minuten aanrekenen.

Nog één keer pompte verdediger Klok de bal in het strafschopgebied van PSV, waar Emmen-doelman Scherpen met één actie het chagrijn van een matige wedstrijd afschudde. Vooral hij werd gered door de VAR, want de jonge keeper knoeide twee keer opzichtig. Hij kwam ermee weg en leidde met een sprintje naar het doel van zijn collega Zoet de aandacht af van scherpschutter Pedersen.

De bal zeilde over de twee meter en één centimeter lange Scherpen heen en te laat zag Angelino hoe Pedersen uit zijn rug opdook. Met een knappe kopbal ontketende de superinvaller een volksfeest aan de Oude Meerdijk in Emmen: 2-2.

Armoe

Humeurig pareerde Van Bommel een vraag over het tijdrekken van zijn spelers, dat Dumfries zelfs een gele kaart kostte. Hij sprak voor de tv-camera’s van ‘een strategie’, het oogde vooral als een teken van armoe. Plotseling was het gemis van een lange, kopsterke verdediger voelbaar na het vertrek van Isimat en de absentie van Sainsbury, die met Australië deelneemt aan de Azië Cup.

Achter gesloten deuren werkt PSV deze week aan herstel, want alle trainingen op de Herdgang zijn besloten. De onvrede zal snel zijn verdwenen in de wetenschap dat concurrent Ajax verkrampte in het zicht van de koppositie.

Het strafpunt voor PSV was een bonuspunt voor Emmen, dat zich versterkte met aanvaller De Leeuw. Coach Lukkien gelooft heilig dat Emmen zich rechtstreeks kan handhaven in de eredivisie. PSV-trainer Van Bommel zal opgelucht hebben vastgesteld dat zijn ploeg de titel niet verspeelde in tien doldwaze minuten in Emmen.