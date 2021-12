Koploper halverwege het eredivisieseizoen: het onbedoelde meesterplan van PSV

Yorbe Vertessen (m) scoort tegen RKC. De invaller van PSV is clubtopscorer met zes doelpunten. Beeld Pro Shots / Toin Damen

Het ging veel over Ajax de afgelopen maanden, over veel doelpunten en weinig tegendoelpunten, of over de voor Nederland unieke reeks van zes zeges uit zes duels in de Champions League.

Het ging ook veel over Feyenoord, dankzij het elan onder de nieuwe trainer Arne Slot, door uitstekende, voorheen onbekende nieuwe voetballers uit Noorwegen en Oostenrijk, en hoe fijn dat allemaal uitpakte, vergeleken met de laatste periode onder Dick Advocaat.

Maar intussen is PSV, de derde club uit de traditionele top-drie, ‘gewoon’ koploper van de eredivisie, halverwege de competitie, met deze week nog één midweekse ronde te gaan tot de winterstop. PSV is de sluipschutter van de eredivisie en sluipschutters zijn gevaarlijke gasten. Thuis verliezen met 4-0 van Feyenoord. In de Arena verliezen met 5-0 van Ajax. De verhalen gingen dus over falen in topduels, want dat soort uitslagen behoorden tot een trend.

Edoch: PSV haalde elders weer punten terug op de rivalen, mede dankzij veel laat gewonnen wedstrijden. Zoveel zelfs dat een puntje voorsprong op Ajax resteert, door dat ‘zuinige’ beleid. Doelman Joël Drommel blundert geregeld. De verdediging onder leiding van André Ramalho oogt onzeker. Of kijk naar NOS Teletekst en zoek naar pagina 832, traditioneel het domein van de topschutters. Daar staat niet eens een PSV’er op de pagina.

Finesses van het vak nog te leren

Yorbe Vertessen is sinds afgelopen zondag topschutter van PSV, met zes goals, dankzij twee mooie treffers tegen RKC. Een jonge Belg die het seizoen als invaller begon en dat nog steeds is, als iedereen fit is. Hij heeft de finesses van het vak nog te leren, praat daarover graag met trainer Ruud van Nistelrooij van Jong PSV. Hij geeft toe dat hij nog te gehaast is voor het doel, niet vreemd voor iemand die zo snel is. Overigens: vóór Vertessen was Bruma even de beste met vijf doelpunten, een speler die eigenlijk weg moest, omschreven als miskoop.

Zo hangt veel bij PSV van ogenschijnlijk toeval aan elkaar, maar wie weet, is het een onbedoeld meesterplan. PSV heeft liefst negen spelers met minimaal drie doelpunten in de competitie, meer dan welke club ook. Toch is het doelsaldo veel minder dan dat van Ajax: 44-24 om 51-4. Ajax heeft bovendien geen blunderende keeper en een goede defensie, getuige slechts vier tegendoelpunten. Bovendien is daar een topschutter in Europa en in de eredivisie, Sébastien Haller, met tien doelpunten op beide niveaus.

Toch is Ajax al twaalf punten kwijt, mede door felle weerstand. Omdat Ajax in Europa wil meedoen met de besten, is het verschil in Nederland vaak groot. Wie lekker open voetbalt, krijgt op de broek: zes uitslagen met 5-0, eentje zelfs met 9-0. Wie compact speelt en met hart en ziel verdedigt, zoals Go Ahead, Utrecht en AZ, maakt een kans.

Titel lijkt soort verplicht nummer

Per saldo doet Ajax het beter dan vorig seizoen, toen het in de competitie halverwege twee punten meer had dan nu, maar uitgeschakeld was in de Champions League. En Ajax wil zich vooral meten met de Europese top, terwijl de titel een soort verplicht nummer lijkt soms. PSV viel in Europa juist tegen. Uitgeschakeld voor de Champions League. Uit de Europa League geknikkerd. Via een tussenronde kan PSV nog bij de laatste zestien van de Conference League geraken. Het is alsof je hoopte de Eindejaarsconference te mogen houden, en nu in het dorpscafé moppen staat te tappen. Niks mis mee, maar het was niet de bedoeling. Bij PSV is vrijwel alles vreemd. Tegenvallende nieuwelingen, zoals Vinicius en Pröpper. Min of meer afgeschreven spelers als Doan en Bruma met een opgepimpte status. Een trainer, Roger Schmidt, met veel wissels, die veel kritiek ontvangt. Veel geblesseerden ook.

AZ, dat zich de laatste seizoenen mengde in de strijd om de titel, is op de weg terug naar boven, na de uitverkoop in de zomer. Feyenoord, derde, verloor vijf punten in de laatste twee duels en werd uitgeschakeld in het bekertoernooi door FC Twente. Het duel van woensdag in Heerenveen is cruciaal, om met een werkelijk goed gevoel de winterstop in te gaan. Feyenoord heeft slechts één puntje meer dan vorig seizoen na zeventien duels. Vooral het nieuwe elan, het mooie spel en de overwintering in Europa maken de muziek.

Ondanks de stand is het niet gewaagd te stellen dat Ajax, op grond van het doelsaldo en de kwaliteit van de selectie, nog steeds favoriet is voor de landstitel. Maar zeker met de sluipschutters van PSV blijft het oppassen.