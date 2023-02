Koploper Feyenoord krijgt concurrent weer niet op de knieën, PSV pakt punt mee uit kolkende Kuip

Thorgan Hazard zette zijn debuut voor PSV luister bij met een treffer. Zijn 2-0 bleek echter niet genoeg voor de zege, want in de slotfase kwam Feyenoord nog langszij. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Allerlei emoties gierden zondagmiddag door de Kuip, het 86-jarige stadion dat dergelijke gevoelens als een magneet lijkt aan te trekken. Feyenoord-PSV begon spetterend met een snelle goal van de bezoekers: 0-1. Kort daarna was er een emotioneel eerbetoon van alle fans aan Thijs Slegers, de ongeneeslijk zieke communicatiemanager van PSV. De eerste helft verliep verder stroperig, maar toen volgde een almaar maffer tweede bedrijf.

Een rode kaart in de 65ste minuut voor PSV’er Obispo, direct daarop pardoes de 0-2. Feyenoord dreef vervolgens de druk almaar verder op dankzij een recordaantal aanvallers. PSV vocht met tien man voor iedere bal, voor iedere meter. Maar diep in blessuretijd, in de 96ste minuut, viel via Alireza Jahanbakhsh, de invaller die ook al de 1-2 had aangetekend, de gelijkmaker: 2-2.

De Kuip trilde. Van blijdschap bij het thuispubliek, want Feyenoord behoudt een voorsprong na drie topwedstrijden in twee weken op de achtervolgers. Toch was er een katertje bij Slot, want net als tegen Ajax (1-1) en FC Twente (1-1) had hij het gevoel dat er meer te halen was geweest. De schotverhouding was zondag 35-7, maar van die 35 Feyenoord-schoten gingen er maar zeven tussen de palen. AZ (2 punten achterstand), Ajax (3), PSV (4) en FC Twente (6) blijven zodoende in het spoor.

‘Inschattingsfout Makkelie’

Ook bij PSV vochten tal van gevoelens om voorrang. PSV-coach Van Nistelrooij hekelde arbiter Makkelie die een ‘enorme inschattingsfout’ maakte door het spel niet stil te leggen toen PSV-verdediger Mwene voor rust even het bewustzijn verloor door een hoofdkwetsuur. Dat de scheidsrechter in totaal vijftien minuten aan blessuretijd toekende, deed hem bijkans ontploffen langs de lijn.

Voor dat laatste was best iets te zeggen door alle oponthoud vanwege een stortvloed aan blessures, wissels, het vele tijdrekken en de VAR-check na de schandalige overtreding van Obispo die tegen het been van Giménez aanvloog met zijn schoen, leidend tot rood.

Nee Makkelie, internationaal gerespecteerd, floot niet zijn beste wedstrijd, maar er gebeurde ook ontzettend veel, overal op het veld. Veel lelijks ook. PSV-back Jordan Teze veinsde al voor rust een blessure om tijd te rekken. Aan de bal was hij een spookrijder. Hoe Feyenoord-middenvelder Timber in de 54e minuut tegen de op een paar meter voor hem liggende PSV-doelman Benitez wist te schieten was ook een kunst op zich te noemen.

Genieten van Simons

Doch als PSV-aanvaller Simons aan de bal kwam was het genieten. Kwikzilverachtig sneed hij door de linies, de bal aan zijn voet gekleefd, immer meester over de situatie. Hij was ongrijpbaar voor de Feyenoord-verdediging die al maanden niet meer dan één doelpunt per wedstrijd had toegestaan. ‘Fenomenaal’, noemde Van Nistelrooij de tiener die beide PSV-treffers inleidde.

Feyenoord was gehavend. In een paar dagen vielen doelman Bijlow (gebroken pols), linksback Hartman (ziek) en middenvelder Szymanski (knieblessure) weg. Toch voetbalde Feyenoord zoals het dat altijd doet, constateerde coach Slot. ‘Dominant, met veel intensiteit. Met ook nog heel veel invallers. Men zei in de winterstop: ‘Het wordt niks met Feyenoord zonder versterkingen.’ Daarom ben ik vandaag net iets meer trots dan teleurgesteld.’

PSV zag overigens snel aanvaller El Ghazi en Mwene flink gekwetst van het veld moesten. Het vele oponthoud stokte het ritme van Feyenoord. Slot zei daarom tegen Makkelie in de rust dat hij ‘de ploeg die wil voetballen moest beschermen’. Een curieuze opmerking, maar ook tekenend voor de wil om te winnen.

Van Nistelrooij had die wil ook 115 minuten bij PSV gezien. Zijn ploeg hees zichzelf daarmee uit de crisis, oordeelde hij. Winst was ‘een driedubbele overwinning’ geweest. Niet alleen vanwege de stand op de ranglijst, maar ook omdat PSV zo graag wilde winnen voor de zieke communicatiemanager Slegers. De rillingen stonden op ieders rug toen in de twaalfde minuut het hele stadion voor Slegers klapte, een initiatief van de supportersvereniging van Feyenoord. Daarna zongen Feyenoord- en PSV-fans gebroederlijk You’ll Never Walk Alone.

Krachtcentrale

Na rust waren het de voetballers die de harten verwarmden. Feyenoord heeft een geweldige krachtcentrale op het middenveld met de veelzijdige Wiefer en Kökcü. Van Nistelrooij durfde het aan de soms wat laconieke Veerman daar tegenover te zetten, en dat werkte vanwege diens zuivere spelvoortzettingen. Verbluffend was de pass waarmee hij Simons wegstuurde in de achtste minuut. Simons dribbelde en loerde en bediende toen El Ghazi die de bal in de lange hoek deponeerde.

De Jong kreeg in de 68ste minuut de bal van Simons en opende daarop al even fraai op Hazard die, koud overgekomen van Borussia Dortmund, na een korte dribbel de dichtstbijzijnde hoek vond.

Feyenoord kwam pas in de 81ste minuut terug toen Jahanbakhsh een voorzet van de eveneens ingevallen Idrissi binnenknikte. Na een paar mislukte pogingen schoot hij in extremis via de binnenkant van de paal raak. Hij werd toegezongen na zijn gelijkmaker en stelde na afloop: ‘De Kuip is het beste stadion van Nederland. Geweldig, geweldig. Ongelooflijk gevoel.’