Koploper Feyenoord dankzij Pedersen in extremis langs naaste achtervolger AZ: 2-1

Matchwinnaar Marcus Pedersen wordt bejubeld door zijn ploeggenoten na de winst van koploper Feyenoord op AZ. Beeld ANP

Uitgerekend de Feyenoordverdediger die zo vaak in de fout ging met zijn voorzetten vanaf de rechterkant dat het een beetje lachwekkend werd, schoot in de laatste minuut met zijn mindere linkerbeen op doel, waarna de afgeweken bal pardoes in de kruising zeilde. Marcus Pedersen werd zo de held van de avond.

Door de 2-1 zege bouwde Feyenoord de voorsprong op AZ uit naar vijf punten en behoudt het minimaal drie punten voorsprong op Ajax, dat morgen thuis speelt tegen Sparta.

Duizenden sjaals en vlaggen gingen na afloop heen en weer, tienduizenden Feyenoordfans zongen uit volle borst ‘Feyenoord, Feyenoord wat gaan we doen vandaag’, balsem voor de oren na alle snoeiharde hardcore en vuurwerkknallen vooraf.

Intens en stevig

Feyenoord was in de slotfase op zijn best tegen AZ dat lang prima kon meekomen met de koploper in een wedstrijd die meestentijds bolstond van de slordigheden, maar die ook intens was en stevig wat uitgevochten duels betreft. Beide teams creëerden nauwelijks kansen, bij AZ leek de pijp op het laatst een beetje leeg.

Het was hopen op sprankjes brille, een doortastende pass, dribbel, slimme loopactie of anderszins. Maar dat viel tegen. De spanning ebde zelfs een beetje weg, wederom leek Feyenoord in een topwedstrijd op een remise af te stevenen. Het had nauwelijks recht op meer.

Beide ploegen kwamen met flink wat absenties aan de aftrap. Bij AZ ontbraken tal van centrumverdedigers en aanvallende middenvelder Dani de Wit. Feyenoord miste Kökcü, Bijlow, Szymanski en Trauner. De Kuip was vooraf weer gevuld met rook, vuurpijlen, geschreeuw en gebeuk alsof de strijd om de landstitel deze avond al beslist zou worden.

Het is een niet te onderschatten voordeel, zo’n atmosfeer en er was een vrij lange periode dat AZ dan met knikkende knieën aan de aftrap stond. Maar zelfs de achttienjarige grasgroene centrumverdediger Wouter Goes bleek niet onder de indruk. AZ weet wat het kan aan de bal en heeft genoeg mannen met bravoure in de ploeg met Karlsson, Reijnders, Pavlidis, Odgaard, de ervaren doelman Ryan en aanvoerder Clasie, die jarenlang in dienst van Feyenoord speelde en door het publiek in de Kuip werd toegezongen.

Nauwelijks kansen

Feyenoord kreeg de druk er niet echt op zoals dat recent in veel fases aardig lukte tegen Ajax en PSV. Wind en regen hielpen niet mee bij de zuiverheid in de passing, al leek er soms ook te veel stroom op de spelers te staan om de rust te bewaren. Het was wel energiek, intensief, hard, voor eredivisiebegrippen dan. Spitsen Pavlidis en Gimenez werkten net zo hard mee bij het afjagen en duelleren als de andere veldspelers. Kansen leverde het allemaal nauwelijks op.

De 0-1 viel uit het niets toen Karlsson een hoekschop nam en de bal via het hoofd van Feyenoorder Dilrosun in de verre hoek viel. AZ kreeg er nog meer vertrouwen van, middenvelders Reijnders, Clasie en Mijnans waren in die fase geregeld meester over hun tegenstrevers van Feyenoord, al overdreef de makkelijk draaiende Reijnders soms zijn dribbels en plannetjes. De thuisploeg moest even bijkomen, maar daar waren de buitenspelers Idrissi en Jahanbakhsh net iets beter op dreef dan die van AZ. Net als tegen PSV tekenden zij in eendrachtige samenwerking voor een treffer op slag van rust. Idrissi gaf voor Jahanbakhsh torende boven Kerkez uit en kopte de bal in de hoek.

Na een uur trilde de Kuip wederom van genot toen Giménez leek te scoren, maar buitenspel stond. Idrissi ging vrij snel van het veld na rust, ogenschijnlijk geblesseerd. Dat was jammer voor de liefhebber van artisticiteit, zoals het ook balen was dat Karlsson nog steeds te weinig de vorm van vorig seizoen heeft. De fluwelen balaanname ontbrak bij de Zweedse linksbuiten toen Clasie hem prachtig diep stuurde in de 68ste minuut waardoor Feyenoord-doelman Wellenreuther redding kon brengen. Feyenoord kreeg in de 82ste minuut nog een aardige kans voor Giménez op aangeven van Hartman, maar de spits kopte naast. Feyenoord was toen wat dominanter. AZ oogde vermoeid en kraakte uiteindelijk met de nodige pech. Het feestje na afloop in de Kuip was er niet minder om.