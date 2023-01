Koploper Arsenal morst punten tegen stug Newcastle United

Eddie Nketiah van Arsenal (rechts) en Sven Botman van Newcastle tijdens de wedstrijd, die in 0-0 eindigde. Beeld ANP / EPA

Kan het jonge, verrassend goede Arsenal de zwart-witte muur van het stugge Newcastle doorbreken? Dat was de grote vraag voor het treffen in een kletsnat, afgeladen en sfeervol Emirates stadion. In zeventien wedstrijden hebben Sven Botman en de andere verdedigers van Newcastle dit seizoen maar elf doelpunten doorgelaten, het laagste aantal in de Engelse competitie. Net als Arsenal had Newcastle pas een wedstrijd verloren.

Het antwoord was ‘nee'. Zoals verwacht kwam Arsenal sterk uit de startblokken, met name door de dribbels van publiekslieveling Bukayo Saka. Maar tot grote kansen leidde het niet. Gaandeweg de eerste helft kwamen de gasten uit het verre noordoosten van Engeland beter in het spel. Waar doelpunten uitbleven, regende het gele kaarten. Langs de lijn jutte de geagiteerde Arsenal-manager Mikel Arteta de gemoederen flink op.

Zijn Newcastle-collega Eddie Howe bleef ondertussen kalm. Tot zijn tevredenheid zag hij dat zijn ploeg knap stand hield tegen de koploper. Howe heeft Newcastle binnen een jaar veranderd van degradatiekandidaat tot outsider voor de landstitel, geholpen door zo’n 200 miljoen aan Saoedisch geld. Een vijfde daarvan ging op aan Botman, die in de zomer van Lille werd gekocht. Hij is een van de grote mannen in de achterhoede.

Pas twee minuten voor tijd moest Newcastle-doelman Nick Pope een redding maken. Met zijn voeten hield hij een schot van spits Eddie Nketiah tegen, een reflex waar Peter Schmeichel, aanwezig als analist, trots op zou zijn geweest. Daarna leek Newcastle opeens drie punten mee te nemen, toen Chris Wood kon doorbreken, maar de lange invaller miste de kracht, en de hulp van medespelers, om het buitenkansje te benutten.

Langs de lijn ontplofte Arteta toen de scheidsrechter slechts vijf minuten extra speeltijd gaf, wat weinig leek te zijn gezien het tijdrekken van de gasten. Tevens vond hij dat zijn ploeg twee strafschoppen had moeten hebben, wegens vermeend hands en shirtje-trekken. Voor de duizenden Newcastle-fans, voor wie het gezien hun schaarse kledij zomer leek te zijn, maakte het niets uit. Zij vierden het gelijke spel als een uitoverwinning.

Newcastle staat nu derde, maar heeft Manchester United langszij zien komen, met de aantekening dat de Mancunians een wedstrijd tegoed hebben. De ploeg van Erik ten Hag won met 3-0 van Bournemouth. Een smet op deze eenvoudige zege is de blessure van Donny van de Beek, die zijn knie door een lompe actie van een tegenstander akelig verdraaide. Het was voor het eerst dit seizoen dat de oud-Ajacied in de basis stond.