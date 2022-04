Koploper Ajax verslaat Sparta moeizaam

Ajax-aanvoerder Tadic benutte in de 62e minuut een strafschop. Beeld ANP

Bij Ajax verlopen de wedstrijden de laatste weken in een vast patroon: de ploeg voetbalt matig, dreigt punten te verliezen, maar wint toch. Zo ging het al tegen Feyenoord, RKC, Cambuur en Groningen. En zo verliep ook de wedstrijd tegen Sparta, zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena.

Ajax worstelde een helft lang met zichzelf, culminerend in een achterstand in rust. Mede door opnieuw een gekke capriool van doelman André Onana. Na rust herstelde de koploper zich via doelpunten van Klaassen en Tadic. Met nog vijf wedstrijden te gaan heeft Ajax een voorsprong van zeven punten op PSV, dat zondag nog in actie komt tegen RKC.

Bij Ajax is de vorm ver te zoeken. De ploeg doet nauwelijks nog denken aan de ploeg die voor de winterstop imponeerde in de groepsfase van de Champions League en op nationaal niveau de meeste tegenstanders in de Arena met 5-0 naar huis stuurde. Ajax, dat Tagliafico na een halfuur geblesseerd zag uitvallen, voetbalde voor rust niet alleen tegen Sparta, maar ook tegen zichzelf.

Sparta had een muur van vijf verdedigers en vier middenvelders kort voor het eigen strafschopgebied opgetrokken. Daarvoor mocht Mario Engels, de snelle doch eenzame spits, het uitzoeken. Ajax voetbalde ideeënloos. Aanvallen zonder perspectief, met de tegenvallende Steven Berghuis als rechtsbuiten, als vervanger voor de geblesseerde Antony.

Sparta verdedigde met hartstocht en bravoure, terwijl Ajax vanaf het begin zoekende was. Met een statisch middenveld en weinig snelheid in de voorhoede, waren de kansen schaars die Ajax in de eerste helft wist te scheppen. Sparta dook minstens zo vaak op voor het doel van André Onana.

De keeper, veel bekritiseerd sinds zijn terugkeer na zijn dopingschorsing, stond aan de basis van het doelpunt van Sparta. Onana nam een doeltrap veel te nonchalant. De bal belandde via Alvarez bij Sparta-middenvelder Verschueren, die de bal breed legde op Joeri de Kamps. Net buiten het strafschopgebied schoot hij de bal via de onderkant van de lat hard raak.

Ajax wist Sparta na rust beter onder druk te houden, zonder echt goed te voetballen, en kwam al snel op gelijke hoogte. Sparta-back Abels liet Tadic uit zijn rug ontsnappen. De aanvoerder van Ajax legde de bal klaar voor de inkomende Klaassen. De middenvelder schoot via het lichaam van keeper Okoye raak.

Niet veel later had de ploeg van Ten Hag de schade hersteld, als wel vaker de laatste weken. Tadic schoot een vrije trap in het strafschopgebied tegen de uitgestoken arm van Auassar, waarna scheidsrechter Van Boekel een strafschop gaf. Tadic rondde beheerst af: 2-1.

Ajax knokte zich naar het einde van de wedstrijd. Veelzeggend was het dat de koploper in de laatste minuten opzichtig tijd begon te rekken tegen de nummer zestien van de eredivisie.