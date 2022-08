Kopbal van Obispo behoedt PSV voor een nederlaag tegen Rangers FC

Armando Obispo rent juichend weg nadat hij PSV naast Rangers FC heeft gekopt: 2-2. Beeld ANP

PSV toonde zich over het geheel genomen de betere ten opzichte van Rangers, al hield het spel van de ploeg van Ruud van Nistelrooij vooral voor rust niet over. Hij had op het middenveld een plek ingeruimd voor de defensief denkende Érick Gutiérrez, om de te verwachte storm van de thuisploeg te weerstaan.

De storm van Rangers, getraind door Giovanni van Bronckhorst, kwam voor rust met lichte vlagen voorbij. Veel vaker golfde het spel op en neer, met Rangers als de bovenliggende partij in de eerste helft en PSV de sterkere ploeg na rust, al was het niveau van de wedstrijd niet bijster hoog, maar wel boeiend omdat de teams aan elkaar gewaagd waren.

Grove fout

PSV controleerde het spel na rust bij een gelijke stand (1-1), met kansen voor Ismael Saibari, de jeugdexponent die in de eerste helft grossierde in balverlies maar zich knap herstelde, en de mee opgekomen Philipp Max, maar kwam twintig minuten voor tijd toch op achterstand door een grove fout van PSV-keeper Walter Benítez.

De Argentijn, die deze zomer overkwam van Nice, en tot dinsdag een haast kreukloze indruk had gemaakt, liet een eenvoudige vrije trap lelijk uit zijn handen glippen. De bal was al zeker dertig centimeter over de doellijn toen hij die in een tevergeefse poging nog uit zijn doel probeerde te ranselen.

Rangers trachtte PSV vroeg onder druk te zetten, gesteund als het zich wist door de ruim 50 duizend intens meelevende fans in het sfeervolle Ibrox Stadium. De ploeg van Van Nistelrooij had vooral voor rust moeite om onder de druk uit te voetballen. Te vaak was het de bal al snel weer kwijt, mede door het doorschuiven van Joey Veerman.

In tegenstelling tot de wedstrijden tegen Monaco was hij de meest vooruitgeschoven middenvelder, waardoor hij in de opbouw nauwelijks zijn meerwaarde had. Pas toen hij zich liet uitzakken, wist hij met zijn passes openingen te vinden die het spel van PSV zo nu en dan versnelden.

Standaardsituaties

Maar de ploeg van Van Nistelrooij moest het in het regenachtige Glasgow niet van het fijnzinnige positiespel hebben, als wel van de standaardsituaties. Na iets meer dan een half uur was Ibrahim Sangaré het meest attent toen na een hoekschop van Cody Gakpo de bal in het strafschopgebied bleef liggen. De Ivoriaan schoot de bal al vallend achter doelman Jon McLaughlin.

Niet veel later was het alweer gelijk na een fraaie aanval van de Rangers. PSV was vooraf gewaarschuwd voor de aanvalsdrang van rechtsback James Tavernier, die vorig seizoen zestien keer scoorde en vijftien assists gaf. Ook nu verzorgde hij op slag van rust de voorzet waaruit Antonio Colak de verdiende gelijkmaker binnenschoot.

Opnieuw een hoekschop bezorgde PSV – na de blunder van Benítez – alsnog een goede uitgangspositie voor de return, volgende week woensdag in het Philips Stadion, als laatste hindernis richting de groepsfase van de Champions League. Armando Obispo torende een kwartier voor tijd hoog boven iedereen uit en knikte fraai raak: 2-2.