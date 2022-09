Koolhof maakt indruk bij dubbelfinale US Open, maar staat weer met lege handen

De Brit Neal Skupski (links) en Wesley Koolhof met een smash aan het net in de verloren mannendubbelfinale tegen het Amerikaans-Britse duo Rajeev Ram-Joe Salisbury. Beeld AFP

Ook twee jaar geleden stond Koolhof in de finale, in hetzelfde stadion, maar toen waren de tribunes akelig leeg vanwege de coronapandemie. Dit keer was de imposante tennistempel, met plaats voor ruim 23.000 toeschouwers, tijdens de vrijdagmiddagpartij voor een groot deel gevuld. ‘Het was drukker had ik had gedacht’, zegt Koolhof, een klein uur nadat hij het New Yorkse publiek heeft bedankt in zijn toespraak tijdens de prijsuitreiking.

Samen met zijn partner, de Brit Neal Skupski, moest Koolhof het afleggen tegen de titelverdedigers, de Amerikaan Rajeev Ram en Joe Salisbury uit Groot-Brittannië (7-6, 7-5), maar verschil tussen de twee duo’s was er nauwelijks. Een handvol foutjes was beslissend. Koolhof en Skupski hadden bij winst de koppositie van de wereldranglijst overgenomen. Die bleef nu in handen van de Amerikaans-Britse tandem.

Gemiste volley

Koolhof maakte niettemin indruk tijdens de finale. De degelijke Nederlander serveerde probleemloos, en toonde zijn snelle reflexen aan het net. Geregeld liet hij een bal met soepele pols buiten het bereik van Ram en Salisbury, kort achter het net neerploffen. Maar niet alles ging goed.

Een gemiste volley in de laatste game zit de man uit Duiven een klein uur na de partij nog dwars, en anders wel de verspeelde voorsprong van 4-1 in de tie-break van de eerste set. Toch kan Koolhof tevreden terugkijken. ‘We hebben hier een geweldige tweeënhalve week gehad.’

Sportfamilie

Zijn moeder Monique, voormalig hockeyster, is de hele trip bij hem geweest. Koolhof komt uit een sportfamilie: hij is de zoon van de in 2019 overleden Jurrie Koolhof, die als profvoetballer voor onder meer PSV en het Nederlands elftal speelde.

Zoon Wesley werd dus tennisser. De afgelopen jaren werkte hij zich richting de top van het mondiale dubbeltennis. Als enkelspeler kwam hij nooit verder dan de 462ste plaats van de wereldranglijst, maar met een partner naast hem bleek hij beter uit de voeten te kunnen. Op de individuele ATP-ranking voor dubbelspelers staat hij momenteel vierde.

Op 33-jarige leeftijd heeft Koolhof nog een leven als dubbelspecialist voor zich. De meeste spelers leggen zich pas op latere leeftijd toe op het dubbelspel, als individueel succes verder uit zicht raakt. Koolhof was er in dat opzicht vroeg bij toen zich in 2013 ging toeleggen op het specialisme. Het duurde even voor hij de juiste partner vond, maar met Skupski vormt hij een geoliede machine.

De twee spelen pas sinds begin dit seizoen samen, maar wonnen al zes toernooien. Het is bijna de helft van Koolhofs complete oogst van dertien. Dichterbij een grandslamtitel dan in New York was de Brits-Nederlandse combinatie nog niet geweest. Bij de Australian Open en Roland Garros reikte het duo tot de kwartfinale.

‘We moeten niet vergeten dat we een geweldig jaar hebben gehad’, klinkt Koolhof optimistisch. ‘Dit zou misschien meer pijn doen als dit onze enige uitschieter was geweest.’

Davis Cup

Het duo plaatste zich al eerder voor de ATP Finals, het officieuze tennis-WK in november. Komende week dubbelt Koolhof namens Nederland bij de Davis Cup Finals. Na de finale in New York vliegt hij eerst naar huis om wat spullen weg te brengen, op zondag reist hij af naar Glasgow, waar het team van coach Paul Haarhuis al verblijft.

Nederland zit in een poule met onder meer de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Koolhof zal dus waarschijnlijk zijn partner Skupski treffen, maar ook de Brit Salisbury en Amerikaan Ram. Het kwartet dat vrijdag op de baan staat tijdens de US Open-finale, vormt samen de top-4 van de wereldranglijst.

‘Het zal misschien een beetje raar zijn, maar ik kijk ernaar uit om een keer tegen Neal te spelen’, zegt Koolhof over Skupski. ‘De dubbel kan doorslaggevend zijn in de Davis Cup. Het niveau in onze poule zal extreem hoog zijn.’