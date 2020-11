Koolhof bekroont met partner Mektic topjaar in het dubbelspel met eindzege ATP Finals

Wesley Koolhof (rechts) en zijn partner Nikola Mektic in actie tijdens de dubbelspelfinale van de ATP Finals in Londen. Beeld BSR Agency

De wedstrijd in Londen werd beslist in een zogeheten supertiebreak tot tien punten. Koolhof en Mektic verloren het eerste punt, maar liepen daarna snel uit. Op 9-5 maakte de Oostenrijker Melzer de beslissende fout. Koolhof en Mektic mogen samen de hoofdprijs van 254.500 dollar verdelen, circa 215.000 euro. Eerder wonnen de Nederlanders Jacco Eltingh en Paul Haarhuis (1993 en 1998) en Jean-Julien Rojer (2015) de ATP Finals.

Volgens Eltingh waren het de returns van Koolhof en Mektic die het verschil maakten in de finale van het toernooi waaraan de beste dubbelspelers van het jaar deelnamen. ‘Ze hebben heel steady geretourneerd. De tegenstanders konden de bal telkens van hun schoenveters afkrabben.’

Nieuwe teams

Eltingh vindt het jammer dat Koolhof en Mektic uit elkaar gaan. De Kroaat gaat volgend jaar met zijn landgenoot Pavic spelen en Koolhof zal een team vormen met de Pool Lukasz Kubot. ‘Dit is niet goed voor de promotie van de sport, al die nieuwe teams. De nieuwe partner van Wesley past qua spel bij hem, maar hij is 38 jaar oud. Dit is geen samenwerking voor de lange termijn. Koolhof daarentegen staat pas aan het begin van zijn loopbaan. Zoals hij zelf zegt: ‘Ik ben 31 jaar, dat is niet oud voor een dubbelspeler. Mijn carrière is pas net begonnen.’

Koolhof erkende voor de finale dat zijn partnerschap met Kubot waarschijnlijk niet langer dan twee jaar zal duren: ‘Ik moest snel handelen en heel veel partnerkeuze had ik niet. Het zal inderdaad geen lange samenwerking zijn, maar ik denk dat we voor twee jaar een heel gevaarlijk team kunnen zijn.’

Ontwikkeling

Koolhof richtte zich vanaf 2014 volledig op het dubbel. Hier lagen meer kansen voor hem dan in het enkelspel, waarin hij niet verder kwam dan de 462ste plek op de wereldranglijst. Samen met zijn coach Marco Kroes werkte hij zich omhoog op de wereldranglijst tot de 13de plek. Hierdoor wilden goede dubbelaars, zoals Mektic, met hem samenspelen en kon Koolhof meedoen met de wereldtop. Deze ontwikkeling is de laatste jaren snel gegaan, vindt Davis Cup bondscoach Paul Haarhuis: ‘Drie jaar geleden was Koolhof al blij als hij zich überhaupt kwalificeerde voor een grandslamtoernooi.’

Dat Koolhof zich in zijn eigen tempo kon ontwikkelen, werd mede mogelijk gemaakt door zijn vader. Jurrie Koolhof was profvoetballer bij onder andere PSV en het Nederlands elftal. Hierdoor had het gezin genoeg geld om Wesley financieel te ondersteunen in zijn reis naar de top van het dubbelspel.

Op 31-jarige leeftijd betaalt dit zich uit. Koolhof beleefde een topjaar. Hij haalde de finale van de US Open en de halve finale van Roland Garros. De winst van de ATP Finals is een mooie afsluiting van een succesvol jaar op sportief en financieel gebied. Koolhof verdiende meer dan 450.000 dollar aan prijzengeld en is de best verdienende Nederlandse tennisser van 2020.