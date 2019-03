Kooivechter McGregor (30) stopt, maar of het ook klaar is met zijn escapades buiten de ring...

Conor McGregor. Beeld BSR Agency

Het is de vraag of de 30-jarige Ier daadwerkelijk afzwaait. Zo schreef hij drie jaar geleden al eens op sociale media dat hij er genoeg van had. Toen was het afscheid van korte duur. De jaren daarna vocht McGregor een flink vermogen bij elkaar. ‘Ik zou ook stoppen als ik hem was’, reageerde Dana White, voorzitter van de UFC, de belangrijkste promotor van het mma. ‘Hij heeft geld zat.’

De grootste financiële klapper maakte McGregor in 2017. In Las Vegas betrad hij de ring om de ‘wedstrijd van de eeuw’ te boksen tegen de gepensioneerde bokslegende Floyd Mayweather, die al 49 duels ongeslagen was gebleven. McGregor trad uit zijn comfortzone door zich voor een wedstrijd alleen toe te leggen op het boksen.

Het goedkoopste kaartje was 1.400 dollar, het duurste 140 duizend dollar. In de Verenigde Staten betaalden zeker 50 miljoen fans zo’n 90 dollar om de wedstrijd via een betaalzender te kijken. Geschatte omzet van de wedstrijd: 600 miljoen. McGregor verloor weliswaar na tien rondes, het leverde hem volgens zakeblad Forbes wel meer dan 84 miljoen dollar op (zo’n 74 miljoen euro).

Zuigen en treiteren

McGregor wordt gezien als de vechter die het mma naar het grote publiek bracht. Hij was de eerste vechter die twee wereldtitels verzamelde in twee gewichtsklassen. Maar zijn escapades buiten de ring leverden hem de meeste aandacht op.

Hij kon zuigen, treiteren en was soms ronduit onbeschoft tegenover zijn tegenstanders. Hij werd beschuldigd van racisme toen hij de zwarte Mayweather ‘dans voor me’ toebeet, terwijl Mayweather aan het schaduwboksen was in aanloop naar hun gevecht. Daarvoor bood hij later zijn excuses aan.

Als loodgieter in opleiding, geboren in Crumlin, een arbeiderswijk in de periferie van Dublin, ontdekte hij zijn talent als vechter aanvankelijk op straat en in de kroeg. ‘Ik denk 24 uur per dag aan vechten. Dat zit in de familie. Zoek maar op: vroeger waren de McGregors een gevreesde clan in Ierland.’

De incidenten stapelden zich de afgelopen tijd snel op. Zo verschenen er vorig jaar beelden online waarop te zien is hoe McGregor, volledig door het dolle heen, een bus met vechters probeert te slopen met een steekwagen. Hij was niet meer tot bedaren te brengen.

Ook rond wedstrijden ging het soms mis. De laatste partij die hij vocht was tegen Chabib Noermagomedov. McGregor verloor de wedstrijd. En terwijl Noermagomedov slaags raakte met de begeleiders van de Ier, ontstond er een vechtpartij tussen McGregor en een fan van de Rus. UFC-voorzitter White had weinig woorden nodig: ‘Ik walg hier van.’

Opgepakt

McGregor werd zes maanden geschorst en kreeg een boete van 50 duizend dollar (omgerekend ruim 44 duizend euro). Een schijntje. Deze maand nog kon McGregor zich opnieuw niet inhouden toen een fan een foto wilde maken. Ook hiervan verschenen de beelden op internet: McGregor smijt de telefoon op de grond en stampt er op. Hij werd opgepakt door de Amerikaanse politie en is inmiddels weer op borgtocht vrij.

Zijn laatste woorden in zijn afscheidsbericht: ‘Vrienden, drink wat een piña-colada op mijn afscheid!’ Zelf gaat hij zich toeleggen op het whiskeymerk dat hij is begonnen.