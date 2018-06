Komt Salah nou wel of niet nog het veld in? In eethuis Toetanchamon loopt de spanning hoog op

Naar binnen en naar buiten lopen de Egyptische artsen en professoren bij het in Amsterdam-Zuid gesitueerde restaurant Toetanchamon. Het einde van de WK-wedstrijd Uruguay - Egypte nadert. Het staat 0-0, maar de Uruguayaanse topaanvallers Suárez en Cavani krijgen steeds grotere kansen. Hoe lang houdt hun formidabele doelman Al-Shenawi nog stand? En nog belangrijker: wanneer komt Mohamed Salah nou een keer het veld in? ‘Ik krijg het er bloedheet van’, puft een vrouwelijke arts, terwijl ze haar hoofddoek over haar ogen trekt.

Voor het eerst sinds 1990 is Egypte weer op het WK. Vrijwel alle 100 miljoen Egyptenaren zijn daar euforisch over, want voetbal is er de eerste sport en Egypte is er goed in. ‘We hebben een geweldige potentie, maar op het halen van het WK leek een vloek te liggen’, vertelde rapper/presentator Yes-R, eerder door de telefoon. Hij heeft een Marokkaanse moeder en een Egyptische vader. Beide nationale teams draagt hij een warm hart toe. ‘Ditmaal ging het ook bijna weer mis in de kwalificatie tegen het al uitgeschakelde Congo nota bene, maar gelukkig redde onze superster Mohamed Salah ons door op het laatste minuut te scoren.’

In speelstad Jekaterinenburg of misschien nog wel liever in het roodgekleurde vaderland is waar Egyptenaren nu willen zijn. Maar sommigen hebben verplichtingen elders, zoals de groep van dertig keurig geklede mannen en vrouwen die zijn neergestreken in Toetanchamon.

Het etablissement, met de beeltenis van de farao op de ramen en een met spiegeltjes beplakte kopie van diens illustere sarcofaag naast de bar, ligt tegenover de RAI waar ze de voorbije dagen aan een congres deelnamen.

Mo Salah doet zijn hesje aan... of uit? Foto Photo News

Ruim voor de vrijdagmiddagwedstrijd is het restaurant verzocht scherm en buffet te regelen voor de artsen. Permanent in Nederland wonende Egyptenaren ontbreken. ‘Die kijken liever thuis’, weet uitbater Mustafa Emria. Yes-R beaamt het. ‘Het is een gekkenhuis met allemaal Egyptenaren in een zaak. Ik wil alles horen en niet afgeleid worden. Het Egyptisch elftal gaat me te veel aan het hart.’

Dat gaat het ook aan dat van Ragui Fawzi, productmanager van een medicijnverstrekker en organisator van het uitstapje. ‘Afrika is als voetbalcontinent enorm in opkomst is en wij waren vaak de besten tijdens de Afrika Cup, maar tijdens het WK ontbraken we.’

Helemaal gek wordt hij van de verhalen van Magdi Abdelghani die op het WK ’90 voor het enige Egyptische WK-doelpunt ooit tekende door vanaf de strafschopstip Oranje-doelman Hans van Breukelen te kloppen. ‘Tijd voor een opvolger, zodat hij zijn mond eens houdt.’

Dat zou Liverpool-ster Mo Salah moeten zijn natuurlijk. Fawzi toont een foto van zijn twee kinderen die thuis in Caïro beiden een shirt dragen van Salah, zoals gans Egypte. Voor het scherm in Toetanchamon zit een meegereisde zoon van een van de artsen met een Salah-coupe. Hij schept geen luchtje buiten tussendoor. ‘Hij weet nog niet dat het jaren kan duren voordat we dit nog eens meemaken’, zegt zijn moeder.

Salah geeft Egyptenaren wereldwijd vleugels. Overal wordt de door Europa trekkende Egyptenaar Michael Bikit, ook aanwezig in Toetanchamon, aangesproken over Salah. ‘Geweldig dat het nu eens niet gaat over piramides of de recente revolutie.’

Toetanchamon heeft meer klandizie van vooral Engelse bezoekers sinds Salah bij Liverpool een jaar geleden de toverstaf ter hand nam. ‘Hij is als je verlegen buurman’, vertelt Yes-R over zijn ontmoeting met Salah (‘het mooiste moment uit mijn leven’).

Onafgebroken ging het de laatste drie weken onder Egyptenaren over de schouder van de aanvaller die bruut werd ontwricht tijdens de Champions League-finale door Real Madrid-verdediger Sergio Ramos. De dokters zagen meteen: foute boel. Salah is niet fit genoeg om te starten tegen Uruguay. ‘Ramos moet voorlopig niet in Egypte komen’, gromt Fawzi.

Egypte heeft verder geen tovenaars aan boord, zo blijkt, maar Uruguay blijft missen. ‘We gaan het redden zonder Salah’, jubelt Bikit vijf minuten voor tijd.

Maar vier minuten later verkrijgt Uruguay via een kopbal van verdediger Giménez toch de verdiende voorsprong. Toetanchamon valt direct stil. Na afloop zijn er discussies of Salah niet toch had moeten invallen en wordt Ramos maar weer eens vervloekt. Een wraakoefening tegen Spanje in de volgende ronde is, ook door de 5-0 zege van Rusland op Saoedi-Arabië, ver weg, rekenen ze vliegensvlug voor. Maar als Salah meedoet, kan alles, besluiten ze. Hij staat boven de wetenschap.