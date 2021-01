Komst van spits Sébastien Haller naar Ajax geeft herstart eredivisie extra cachet

Sébastien Haller in actie voor West Ham United. Beeld BSR Agency

Ajax maakte in 14 competitieduels 19 doelpunten meer dan PSV, maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Onzekerheid is in Ajax geslopen, hier en daar uitgelegd als paniek. Een spits was broodnodig, al zei trainer Erik ten Hag kort voor de winterstop dat het vrijwel onmogelijk is om in januari een topspits te halen. Dat is toch gelukt, uit het eigen netwerk van Ten Hag nog wel.

Haller, voor naar het schijnt bijna 25 miljoen euro, in termijnen te betalen, vloog donderdag met een privéjet van Londen naar Amsterdam, om zich te laten kronen tot de duurste aankoop in de geschiedenis van de eredivisie. Hij kost meer dan Antony, bij wie de speciale afspraken het beeld wat diffuus maken. Na Tadic en Blind haalde Ajax voor de derde keer een gearriveerde speler uit de Premier League, wat iets zegt over de financiële slagkracht in Amsterdam.

Ajax - PSV, zondag, om 16.45 uur, is de kraker van het eerste weekeinde in 2021. Mogelijk al met Haller, als alle papierwerk tijdig is afgehandeld en mits de coronatest negatief uitvalt. Het duel is een topper met wervelende sentimenten. PSV is onder trainer Roger Schmidt verder in de ombouw van het elftal dan menigeen had verwacht en bulkt van het aanvallende talent. Een aanval met Gakpo, Götze, Malen en Ihattaren is een droomlinie voor Nederlandse begrippen, met ook nog Madueke, Zahavi en een paar anderen die trappelen.

Ajax heeft Traoré, Huntelaar en Brobbey als spitsen. Ze zijn alledrie geblesseerd, net als vleugelspeler Neres. Aanvallende middenvelder Kudus is net terug van een kwetsuur. Ten Hag stelde Tadic en Labyad af en toe als spits op, maar ze zijn geen pure aanvalsleiders. En Ajax voelt de druk van de achtervolgers PSV, Feyenoord, Vitesse en AZ. Ten Hag klopte aan bij een speler die onder hem functioneerde bij FC Utrecht. Wederom een speler met een Ten Hag-verleden, na Labyad, Klaiber en Promes.

Haller (26), geboren in Frankrijk, spelend voor Ivoorkust, is een gave spits, 1,90 meter groot, redelijk snel, begaafd en slim, goed in de combinatie. Geen maker van oneindig veel doelpunten overigens: 81 in 240 competitieduels voor Auxerre, FC Utrecht, Eintracht Frankfurt en West-Ham United, waarvan 20 strafschoppen. Bij Utrecht viel hij op bij Ten Hag. Zijn tweede seizoen bij Eintracht Frankfurt was het best, met vijftien competitiegoals en uitstekende optredens in de Europa League, plus een transfer voor bijna 50 miljoen naar West Ham.

Nu kost hij nog maar ongeveer de helft, al is de transfer nog niet afgerond. Ajax speelt offensiever dan West Ham, waar trainer Moyes de spits vaak beschouwt als eenzame strijder voorin. Bij West Ham stond hij ook niet steeds in de basis.

Zijn transfer is het klapstuk van de al bij voorbaat zinderende terugkeer van de eredivisie, na een winterstop die nauwelijks als zodanig te betitelen is. De herstart had perfect kunnen zijn als het publiek weer welkom was geweest in de stadions. Toen de planners van het programma het ingenieuze, afwijkende schema samenstelden, bestond nog hoop dat publiek dan was teruggekeerd. Januari zou de hoogmis van de eredivisie zijn. Maar het publiek verdween juist weer uit de stadions, nadat in de voorbereiding plukjes mensen welkom waren. Op papier blijft de hervatting woest aantrekkelijk en, hoewel niet beslissend, toonaangevend voor de rest van het seizoen.

De Volkskrant kondigde dit vreemde seizoen vooraf aan als een jaargang van sensationele sportieve spanning, met vier kampioenskandidaten: Ajax, PSV, Feyenoord en AZ. De werkelijkheid is nog sterker dan de prognose: AZ viel weliswaar tegen, maar staat ‘slechts’ zeven punten achter op Ajax. PSV heeft één punt minder dan de koploper, Feyenoord en Vitesse vijf.

Wie weet, staan de verhoudingen na januari op zijn kop, na de stortvloed aan topduels: Ajax - PSV, PSV - AZ, Ajax - Feyenoord, Feyenoord - AZ, Feyenoord - PSV en AZ - Ajax, allemaal deze maand. Ajax is op zijn hoede, zeker na de matige januarimaanden in vorige seizoenen.

Bij PSV staan de gezichten op blij. Fitte spelers, een trainer met vooruitstrevende ideeën, een hervormd elftal dat aan samenhang en kwaliteit wint. AZ is gewend aan het Slotloze tijdperk, Feyenoord is eindelijk bijna fit en presenteerde een extra spits, Pratto. Vitesse bleef bij en heeft een eenvoudiger programma, want Vitesse voetbalde al tegen Ajax, PSV, Feyenoord en AZ. Het ontmoet in januari vooral de onderkant en de subtop, met FC Utrecht en FC Groningen op bezoek in Gelredome. Sensationele sportieve spanning, dat zal het zijn tot 16 mei.