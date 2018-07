Komst van Daley Blind naar Ajax bevestigt trendbreuk: oudere, dure spelers krijgen belangrijke rol

Volgens uitgelaten supporters en oud-bestuurders wordt Ajax met het terughalen van Daley Blind weer wat meer Ajax. Tegelijkertijd breken de Amsterdammers met de eigen mores van opleidingsclub die gericht is op incasseren in plaats van spenderen.

Voor 17,5 miljoen toog Blind in 2014 na een behoorlijk WK voetbal naar Manchester United. Voor 16 miljoen euro koopt Ajax de allrounder terug. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot 21 miljoen euro. Zelfs zonder die bonussen heeft Ajax deze zomer al 41 miljoen euro uitgegeven, tien miljoen meer dan het oude uitgavenrecord uit 2008.

Mineur

Blind is inmiddels 28 jaar en zal hoogstwaarschijnlijk nooit meer een dergelijk bedrag opleveren. Zijn Engelse avontuur eindigde in mineur; vorig seizoen deed de 54-voudig international in de competitie maar zeven keer mee. Daarvoor was Blind wel geregeld basisspeler en won hij met United de FA Cup, de League Cup en de Europa League – die laatste prijs ten koste van Ajax in de finale.

Blind, wiens vader Danny sinds kort commissaris is bij Ajax, is de tweede speler die Ajax rechtstreeks uit de Premier League koopt. Eerder trok de nummer twee van vorig seizoen aanvallende middenvelder Dusan Tadic aan voor 11,4 miljoen euro. De 29-jarige Tadic was een gewaardeerde kracht bij Southampton en speelde met Servië een sterk WK.

Met de komst van de twee ervaren spelers hoopt Ajax een wat meer volwassen smoel te krijgen teneinde weer eens een prijs te pakken. Dat lukte sinds 2014 niet meer. Concurrenten PSV (dat tot op heden 11 miljoen euro uitgaf), Feyenoord (2 miljoen) en AZ (1,2 miljoen) roeren zich vooralsnog veel minder.

Een jaar geleden, toen Marcel Keizer net als trainer was aangesteld, viel Ajax juist op door de afwachtende houding op de transfermarkt. Erik ten Hag, sinds een halfjaar hoofdcoach, geeft toe druk te hebben uitgeoefend op de directie om te investeren. ‘Ik heb de analyse gemaakt dat deze jonge groep sturende krachten nodig heeft op het veld. Ik wil niet zeggen dat die er niet waren, maar met spelers die vanuit de Premier League al wat in hun rugzak hebben geef je dat proces een enorme impuls.’

Trendbreuk

Ten Hag begroette ook al de 25-jarige aanvaller Labyad (van FC Utrecht voor 6 miljoen euro), de 18-jarige centrumverdediger Schuurs (Fortuna, 2 miljoen) en de 19-jarige buitenspeler Bandé (KV Mechelen, 8 miljoen). Die laatste liep afgelopen weekeinde een kuitbeenbreuk op en begint zijn Ajax-episode dus met een halfjaar revalidatie.

Het aantrekken van dure Premier Leaguespelers is een regelrechte trendbreuk. Na de Cruijff-revolutie in 2010, die algemeen directeur Van der Sar en directeur spelersbeleid Overmars aan hun positie hielp, luidde het adagium: opleiden en vooral goedkope, jonge spelers aantrekken. Frank de Boer, succesvol coach tussen 2010 en 2015 met vier landstitels op zijn naam, zei bij iedere seizoenstart met steeds iets meer tegenzin: ‘Dat is de filosofie van Ajax en ik sta daarachter.’

Winst

Sinds het vertrek van De Boer investeerde Ajax grof, zo’n 110 miljoen euro. Dat kon ook, want er werd in die drie jaar ongeveer 70 miljoen euro winst gemaakt, vrijwel net zoveel als PSV, Feyenoord en AZ gezamenlijk.

Ajax zal wat salaris en tekengeld betreft eveneens financiële offers brengen voor Tadic en Blind. Ook dat was lang ondenkbaar. Overmars heeft vrij spel door het vertrek van cultuurbewakers Wim Jonk en Dennis Bergkamp die zich hardmaakten voor de eigen jeugd. Ook de zuinige commissaris Theo van Duivenbode is weg.

Ouderdom

De ouderdomsrimpels nemen toe in de selectie. Een jaar geleden werden de inmiddels 29-jarige Siem de Jong en de bijna 35-jarige Klaas-Jan Huntelaar al aangetrokken. Het contract van die laatste werd recentelijk opengebroken tot 2020. Tot op heden is slechts de 19-jarige Kluivert verkocht aan AS Roma (17,5 miljoen euro), al aast de 26-jarige Ziyech ook op een transfer. Coach Ten Hag gaat ervan uit dat Ziyech op 25 juli nog present zal zijn voor het eerste treffen met Sturm Graz in de voorronde voor de Champions League. Of Blind en Tadic dan al kunnen worden ingezet, is nog de vraag.

De oudere spelers in de selectie juichen de leeftijdsinjectie toe. Zij voelden zich vorig seizoen soms roependen in de woestijn. Te graag wilden jonge spelers laten zien hoe goed ze konden voetballen. Te naïef werd er vaak verdedigd.

Blijven

Matthijs de Ligt was daarop de grote uitzondering. Voor de bijna 19-jarige aanvoerder is veel belangstelling, maar Ajax wil hem per se behouden. Ook Frenkie de Jong (21) staat nog steeds op de radar van onder meer FC Barcelona. De middenvelder, pas net fit na een enkelblessure, wil zelf graag blijven.

De Jong is enthousiast over de verouderingskuur, net als leeftijdgenoot Donny van de Beek. Die zegt: ‘Tadic en Blind brengen een bak ervaring. We kunnen veel van ze leren en zullen zelf ook beter gaan spelen. Ajax moet altijd de jeugd de kans blijven geven, dat is superbelangrijk. Dat doen ze ook. Maar de balans moet kloppen.’

Van de Beek maakte Blind mee bij het Nederlands elftal. ‘Hij is een leider en een heel slimme speler, tijdens de rondo staat hij zelden in het midden en hij kan een team goed neerzetten. Ik denk dat hij nog wel wat jaren in een grotere competitie had kunnen spelen en vind het best een opvallende move. Maar het is natuurlijk prachtig voor de eredivisie en helemaal voor ons.’