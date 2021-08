Komst Messi is weer triomf voor Qatar, al is het geen garantie dat PSG Champions League wint

Lionel Messi groet supporters van PSG op het vliegveld Le Bourget het contract te tekenen. Beeld EPA

Messi (34), zijn oude Barcelona-vriend Neymar en Mbappé, als die tenminste niet naar Real Madrid vertrekt, als voorhoede in de Franse competitie. De MNM-aanval, te aanschouwen in stadions van Angers, Clermont Foot, Troyes en Stade Brest.

Met de net als Messi transfervrij gekomen Georginio Wijnaldum als dienaar op het middenveld van l’équipe des étoiles. Trainer Pochettino heeft ook nog tal van andere vedetten tot zijn beschikking, onder wie Messi’s vriend Angel Di Maria, de eveneens transfervrije doelman Donnarumma, Messi’s vroegere rivaal van Real Madrid Ramos en de voor 60 miljoen aangetrokken rechtsachter Hakimi (van Inter). Alles voor die ene, brandende ambitie: de Champions League winnen, al gebeurt dat doorgaans door het beste team, niet door de verzameling beste spelers.

Messi’s transfer van Barcelona, dat hem niet meer kon betalen, geeft ook de nieuwe verhoudingen weer in het voetbal. Clubs als Internazionale, Borussia Dortmund en Barcelona kreunen onder immense schulden, mede door drastisch geslonken inkomsten vanwege corona, en laten topspelers vertrekken. Technisch directeur Salihamidzic van Bayern München, een club die bekendstaat om uitgekiend financieel beleid, zei dat niet eens was gedacht aan Messi, want die is niet te betalen.

Hij vraagt zich hardop af hoe de transfer naar Parijs te rijmen is met financial fairplay, een systeem van de Uefa bedoeld om (salaris)kosten in te perken. De schuld op zich blijft daarbij min of meer buiten beschouwing. Het gaat om het samenstellen van een geloofwaardige jaarbegroting. PSG is al twee keer in aanvaring gekomen met de Uefa, waarbij sporttribunaal CAS tussenbeide kwam.

Saillant is dat PSG-eigenaar Nasser Al-Khelaifi uit Qatar tevens bestuurslid is van de Uefa en onlangs, na de mislukte coup van grote clubs om de Super League op te richten, is benoemd tot voorzitter van de ECA, de European Club Association. Dat is een gesprekspartner van de Uefa. PSG behoorde niet tot de afvallige clubs.

Messi tekent voor twee jaar met een optie voor nog een seizoen. Het salaris bedraagt naar het schijnt ongeveer 35 miljoen netto per jaar, minder dan hij bij Barcelona verdiende, waar hij bereid was zijn salaris te laten halveren. Zelfs dat kon Barcelona niet betalen.

Hier en daar viel te beluisteren dat Messi dan maar voor niks moest spelen in Catalonië, met al zijn geld en liefde voor Barcelona. Voor zover die optie reëel was, bleek dat een stap te ver voor de Argentijn. Daarbij komt dat hij in de herfst van zijn loopbaan serieus wil meespelen om Europese hoofdprijzen. Dat was bij Barcelona moeilijk geweest, nu de club zichzelf bijna te gronde heeft gericht door in het kielzog van uitblinker Messi exorbitante salarissen en transfersommen te betalen voor niet renderende voetballers.

Het salaris van Messi, hoe absurd ook, is in kringen van de absolute topsport niet bijzonder. Messi’s Parijse salaris uit het voetbal komt aardig overeen met het loon van toppers uit Amerikaanse profcompetities als de basketballers LeBron James en Stephen Curry. Curry verlengde onlangs zijn contract bij Golden State Warriors voor 170 miljoen euro in vier jaar, zijn mondiale uitstraling is veel kleiner is dan die van Messi.

PSG stelde weinig voor totdat Qatar Sports Investments de club kocht in 2011. Dat was kort na de beroemde lunch op het Elysée, waar voorzitter Platini van de Uefa president Sarkozy en de emir van Qatar trof, die hem vroegen op Qatar te stemmen bij de toewijzing van het WK. Het olieland kreeg in december 2010 het WK van 2022 toegewezen. Dat is om tal van redenen omstreden, onder meer door de erbarmelijke arbeidsomstandigheden van migranten.

PSG-fans proberen bij het vliegveld Le Bourget een glimp op te vangen van hun idool Messi. Beeld EPA

Clubs met oliegeld voelen blijkbaar weinig van de crisis. Manchester City, eigendom van sjeik Mansour uit de Verenigde Arabische Emiraten, kocht vorige week Jack Grealish voor bijna 120 miljoen euro van Aston Villa. Chelsea, van de Rus Roman Abramovitsj, staat op het punt spits Romelu Lukaku voor een soortgelijk bedrag terug te halen naar Londen. Grealish en Messi huilden bittere tranen na het verlaten van hun jeugdliefde, maar hun gemoed klaarde zichtbaar op bij het vinden van een andere club.

Sinds de overname is alleen in 2012 (Montpellier), 2017 (Monaco) en 2021 (Lille) geen titel gewonnen door PSG. En dat voor een club die voordien slechts twee kampioenschappen behaalde, in 1986 (met de Nederlander Pierre Vermeulen) en in 1994 met de huidige president van Liberia als sterspeler, George Weah.

PSG verdient Messi makkelijk terug. Parijs is net als Barcelona een toeristenstad pur sang. Duizenden dagjesmensen combineren een bezoek aan de stad met een wedstrijd en kopen fors in de clubwinkel. Een paar jaar geleden bezocht de Volkskrant het duel PSG - Dijon met Vermeulen en zijn vrouw Lonny, werknemers van de winkel van Roda JC. ‘Zo’n rij hebben wij nooit’, verzuchtte Lonny toen ze de rij voor de clubwinkel zag.

Duizenden supporters zullen een reis ondernemen naar Parc des Princes in Bois de Boulogne. De pagina van de website voor het bestellen van kaartjes sloeg dinsdag op tilt. De aanvragen voor reizen stijgen razendsnel, meldde Roy Liebrand van Voetbalreizen.com, nog voordat Messi het contract had getekend.

Wie niet naar Parijs kan, hoeft niet meteen te treuren. Ziggo is verrukt met de onlangs gekochte rechten van de competitie, Ligue I. Abonnees in Nederland kunnen doen wat ze jaren deden: elke wedstrijd naar Messi kijken. Alleen draagt hij een ander shirt nu.