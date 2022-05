Komiek Stephen Fry mag als cricketbobo de gevestigde orde gaan opschudden

Stephen Fry luidt op Lord's de 5-minutenbel op de tweede dag van de testmatch tussen Engeland en India in 2014. Beeld AFP

Schrijver, toneelspeler, komiek, televisiepresentator en... cricketbestuurder. Stephen Fry heeft zijn faam als alleskunner versterkt door voorzitter te worden van de Marylebone Cricket Club (MCC), het prestigieuze genootschap dat al 235 jaar waakt over de regels en de integriteit van het spel.

De 64-jarige Fry, die zelf nooit cricket heeft gespeeld, zal op 1 oktober beginnen in zijn nieuwe functie. Hij was voorgedragen door zijn voorganger Clare Connor, de voormalige aanvoerder van het Engelse vrouwenteam. Zij was de eerste vrouwelijke voorzitter van de MCC. Het is een traditie dat MCC-voorzitters hun opvolger aanwijzen. De leden hebben officieel geen recht van spreken bij de benoeming, al zullen er in de wandelgangen van het paviljoen van Lord’s, the Home of Cricket in Londen, de nodige gesprekken en discussies hebben plaatsgevonden.

De MCC was tot 1968 een soort Fifa van het cricket, maar sinds de professionalisering van de sport vervult de club nu vooral een ceremoniële functie. Tevens fungeert de MCC als het geweten van de sport. Volwaardig lid worden gaat niet zomaar. Een kandidaat-lid moet worden voorgedragen en de wachtlijst bedraagt 29 jaar. Bekende leden zijn Rolling Stones-zanger Mick Jagger en oud-premier John Major. Fry werd in 2011 lid. Tijdens het lange wachten kunnen mensen wel geassocieerd-lid worden. Koningin Elizabeth is de beschermvrouwe van de MCC.

Vier jaar geleden werd de eerste vrouw volwaardig lid van wat vroeger een herenclub was, twintig jaar nadat het lidmaatschap was opengesteld voor beide seksen. De MCC probeert met haar tijd mee te gaan, wat niet altijd op goedkeuring kan rekenen van conservatieve leden. Onlangs is het seizoen voor het eerst van start gegaan zonder de traditionele wedstrijd tussen de twee beroemdste kostscholen: Eton en Harrow – dit als poging om van het elitaire imago af te komen. Deze beslissing leidde tot kritiek van tweehonderd MCC-leden, onder wie de in Engeland legendarische commentator Henry Blofeld.

De benoeming van Fry wordt gezien als een aanval op de gevestigde orde. Afgelopen november waarschuwde hij tijdens de jaarlijkse Cowdrey-toespraak bij de MCC dat de sport zal verpieteren als moderniseringen uitblijven. Enkele maanden voor deze speech was de Engelse cricketwereld in opspraak geraakt door enkele racisme-affaires. Tegelijkertijd zal Fry waken voor verregaande commercialisering. In 2209 vergeleek hij in een toespraak bij de MCC de edele sport met ‘een ouderwets blozend meisje dat wordt achtervolgd door lompe en vulgaire vrijers’.