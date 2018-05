Komend seizoen geen Nederlandse clubs rechtstreeks geplaatst voor Europees voetbal

Voor het eerst zijn er komend seizoen geen Nederlandse clubs rechtstreeks geplaatst voor de poulefases van Champions- en Europa League. De slechte prestaties in voorgaande jaren hebben een daling op de Uefa-ranglijst tot gevolg gehad, waardoor alle clubs (veel) voorronden moeten spelen. Als er niet snel Europese succesjes worden geboekt, zullen deze zomerse duels eerder regel dan uitzondering blijven.

Ajax trapt het nieuwe seizoen af op 24 of 25 juli. De nummer twee van de eredivisie speelt dan in de tweede voorronde van de Champions League tegen het Griekse PAOK Saloniki of Sturm Graz uit Oostenrijk. Mocht het de Amsterdammers lukken die confrontatie te overleven, dan wachten nog twee voorronden om het hoofdtoernooi te bereiken. Mogelijke tegenstanders zijn dan onder andere Benfica, Spartak Moskou of Dinamo Kiev. In het geval er op enig moment zo’n tweestrijd verloren gaat, is er nog de mogelijkheid om via andere voorronden de poulefase van de Europa League te bereiken.

Kampioen PSV wacht een eenvoudiger klus. De Eindhovenaren zijn al wel zeker van Europees voetbal. Als die ene noodzakelijke CL-voorronde niet wordt overleefd, speelt het tot december in ieder geval zes lucratieve duels in een Europa League-groep. Maar de kans op een plaats in de Champions League is reëel: in die enige voorronde lijken mogelijke tegenstanders als het Zwitserse Young Boys of APOEL Nicosia uit Cyprus een overkomelijke horde.

Bekerwinnaar Feyenoord begint op 9 augustus aan de derde voorronde van de Europa League. AZ en Vitesse mogen hopen dan ook nog in de race te zijn want zij zijn op 26 juli al aan de tweede voorronde begonnen. Zij moeten (net als Ajax) drie voorronden overleven, Feyenoord dus twee. Tegenstanders zijn nog ongewis maar de kans dat die uit de topcompetities van Spanje, Engeland, Duitsland, Italië of Frankrijk komen, valt mee. Alleen de nummers 6 of 7 uit die landen spelen voorronden. Blijven er genoeg sterke tegenstanders over die tot een laagterecord van het aantal Nederlandse clubs in Europa zouden kunnen leiden, nog voor het seizoen 2018/19 goed en wel van start is gegaan.