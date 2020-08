Kom op, Louis. Nog één keer

Louis van Gaal heeft mij eens bij de keel gegrepen. Iets te hard voor het goede, maar vooruit. Ik stelde hem in de aanloop naar het WK van 2014 na een persconferentie een vraag over het nieuwe spelsysteem: 5-3-2. Wat gingen de drie centrale verdedigers precies doen, als Spanje met één spits of misschien een halve spits zou optreden?

Nou, zei Louis, die drie vangen de Spanjaarden op en dan ‘grijpen’ we ze bij de keel. Om te laten overkomen hoe hij dat grijpen zag, pakte hij me met twee handen bij de adamsappel. Het was grappig bedoeld, zonder dat hij zijn eigen kracht kende. ’s Avonds belde perschef Jansma met de vraag of het pijn deed. Het ging wel.

Enfin. Aloysius Paulus Maria van Gaal is inmiddels 69 jaar. Ik kon het niet laten hem een bericht te sturen met de vraag of het niets voor hem is, bondscoach zijn tot en met het EK van 2021, nu Ronald Koeman naar Barcelona is vertrokken. Het is een baan voor eventjes, hij is goed met talenten en teambuilding ligt hem. Drie groepswedstrijden in Amsterdam, als een soort officieus eerbetoon van de stad waar hij zijn grootste successen vierde als trainer. En als hij het lief vraagt, vindt zijn vrouw Truus het misschien goed. Want Van Gaal is officieus met pensioen. Dat schreef hij ook terug, met drie uitroeptekens.

Arjen Robben was ook met pensioen, maar zaterdag maakte hij zijn rentree bij FC Groningen, omdat hij graag voetbalt. Zijn vrouw Bernadien gaf hem haar zegen. Truus ken ik toevallig al langer dan Louis. We zijn met de volleyballers samen in Japan en Cuba geweest, zij als vertegenwoordiger van de sponsor, ik als jonge verslaggever. Bij ons thuis staat een pop in kimono in een glazen kastje. Gekocht met Truus, want zij had meer verstand van shoppen dan ik. Ze is openhartig, goedlachs, aardig, intelligent, humoristisch en een beetje bazig. Louis is nu van haar als het ware, nadat zij zo lang van Louis is geweest. Toch is Van Gaal nog hartstikke druk, want ze vragen hem voor van alles.

Dan kan hij ook nog even bondscoach zijn. Ideale kandidaat om 5-3-2 eventueel te herinvoeren als ervaringsdeskundige. Kan hij Van Dijk, De Ligt en De Vrij allemaal opstellen. Jaja, kandidaten genoeg. Frank Rijkaard? Die is al zeven jaar weg uit het topvoetbal. Levensgenieter met een prachtige grijze haardos. Peter Bosz wil superaanvallend spelen. Dat komt nog wel een keer. Frank de Boer? Is drie keer ontslagen op rij. Kan. Kan ook niet.

We kunnen oneindig veel namen noemen, maar het zou mooi zijn als de KNVB eerst op audiëntie gaat bij Van Gaal, als man voor één toernooi, zijn laatste proeve als trainer. De kwalificatie is al gepiept. Hij laat assistent Dwight Lodeweges de Nations League doen en stroomt tegen het einde van dit jaar in, voor ruim een half jaar. Kom op, KNVB. Kom op, Louis. Het land heeft je nodig. Nog één keer. En Truus krijgt de mooiste stoel in het stadion, naast de echte koningin.