Kollars - Fridman: als een stormram op koningsjacht

Afgelopen weekend werd het openbare schaakleven in Nederland hervat met een klein toernooi in Hoorn. Het werd tijd, want in weinig landen is het openbare schaakleven zo rigoureus stilgelegd als in Nederland. Terwijl overal in Europa de draad weer werd opgepakt, leek de nationale bond KNSB geduldig te wachten tot het virus de benen zou nemen.

Natuurlijk lag het voor de hand dat de grote open zomertoernooien werden geschrapt. In het buitenland bewijzen sommige organisatoren dat het mogelijk is ruim honderd deelnemers te laten schaken met inachtneming van passende afstandsregels, maar de risico’s zijn groot en regelmatig gaat het mis.

Minder begrijpelijk is dat de bond het nationaal kampioenschap heeft geannuleerd. Dit kleine evenement had desnoods zonder publiek met een paar beperkende maatregelen kunnen plaatsvinden. Acht mannen, acht vrouwen, twee arbiters, een cateraar en een internettechnicus, en een coronaproof toernooi staat al bijna op de rails. Even ging het gerucht dat het in september ongeveer zo zou gaan, inmiddels lijkt het NK 2020 definitief van de baan.

In de buurlanden is de terugkeer naar het schaken met bord en stukken wél gevierd met nationale kampioenschappen. In Brugge veroverde Alexandre Dgebuadze de Belgische titel en in Duitsland won de 23-jarige Matthias Blübaum een sterk bezette achtkamp in Maagdenburg met een punt voorsprong op de concurrentie. Uit dat toernooi komt de volgende partij, tussen twee spelers die in de strijd om de eerste plaats een ondergeschikte rol speelden.

Kollars - Fridman

Maagdenburg 2020

1.e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Pf6 4. Lg5 dxe4 5. Pxe4 Pbd7 6. Pxf6+ Pxf6 7. Pf3 h6 8. Le3 Ld6 9. Ld3 0-0 10. De2 b6 11. 0-0-0 Lb7 12. Thg1

Recht op het doel af. Met de g-pion als stormram gaat wit op jacht naar de zwarte koning.

12. Pd5 13. g4 Pf4 14. Lxf4 Lxf4+ 15. Kb1 Dd5 16. Pe5 Lxh2

Riskant. In aanmerking komt 16 ... Tad8 om na 17. c4 de dame te offeren met 17 ... Dxd4! 18. Lh7+ Kxh7 19. Txd4 Txd4. Sterker dan 17. c4 is 17. g5 Lxe5 (17 ... Lxg5 18. h4) 18. dxe5 Df3 19. gxh6 g6.

17. c4 Dd8 18. g5! Lxg1 19. Txg1 hxg5 20. Dh5 f5

Diagram links

21. f4!

Sterker dan 21. Txg5 Dxd4, waarna wit niet beter heeft dan 22. Txg7+ Kxg7 23. Dg6+ met eeuwig schaak.

21 ... Dxd4

Niet 21 ... g4? 22. Txg4, maar misschien is 21 ... gxf4 speelbaar. Na 22. Pg6 Dd6 23. Dh8+ Kf7 24. Pe5+ Ke8 25. Dxg7 Kd8 is de koning van zwart aan de gevaren ontsnapt.

22. Dxg5 Tf7 23. Tg3

Diagram rechts

23 ... Td8

Taaier is 23 ... Le4 24. Dg6 Te7 25. Th3 Lxd3+ 26. Ka1 Dxe5 27. fxe5 Le4.

24. Dg6 Tdd7 25. Th3 Dxe5 26. fxe5 Txd3 27. Dh7+ Kf8 28. Txd3

Zwart geeft op.