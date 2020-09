Koken in de rennersbubbel: niet naar de Super U en mondkapje op

Boodschappen doen en buurten met collega’s is er niet bij voor een kok/diëtist in de Tour onder corona. Maar verder is Jumbo-Visma foodcoach Karin Lambrechtse goed te spreken over het coronaregime van de Tourorganisatie. ‘Er is veel respect voor de teams.’

Karin Lambrechtse (39) wacht in het hotel op de komst van een koelwagen. Die kan elk moment arriveren met een nieuwe voorraad verse producten uit Nederland. Dan kan de foodcoach en chef in de keuken van wielerploeg Jumbo-Visma voorlopig weer vooruit met de maaltijden voor de renners.

Het is weer wat anders. Koken met het coronavirus op de loer vraagt nu eenmaal om andere oplossingen. Boodschappen doen in Super U’s, Leclercs of Carrefours is er niet bij. Dat zou de zo zorgvuldig te bewaren bubbel rond onder anderen Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Wout van Aert doorprikken.

Gezelliger wordt het er met de komst van de bevoorrading niet op. Contact is uitgebannen. Lambrechtse: ‘Even hallo zeggen, hooguit. Kletsen is er niet bij. De koerier is net als wij getest op het virus, maar ze blijft in de cabine en opent van daaruit de laadklep. Wij halen de spullen eruit. Dan vertrekt ze weer. Ze is onderweg alleen gestopt om te tanken. Eten en drinken zitten in een tasje.’ Hoe andere ploegen het oplossen, weet ze niet precies, ze sluit niet uit dat er hier en daar toch wat wordt gewinkeld. Haar collega’s spreekt ze niet. ‘Zelfs als we in hetzelfde hotel zitten, blijven we gescheiden van de andere teams. We kunnen niet bij elkaar buurten. Nou ja, het is wat het is.’

Het wagenpark waarmee Jumbo-Visma deze weken half Frankrijk doorkruist, bestaat niet alleen uit een teambus, materiaalwagen en auto’s voor ploegleiders, mecaniciens en verzorgers. Voor de versterking van de inwendige mens zijn twee voertuigen ingezet. Er rijdt een truck met keuken mee. Een koelwagen is volgestouwd met etenswaren, verdeeld over drie compartimenten: vries, gekoeld en houdbaar. Tijdens de Tour zijn drie tussentijdse bevoorradingen voorzien.

Lambrechtse, sinds begin vorig jaar in dienst van Jumbo-Visma, is belast met de uitvoering en de controle van het voedingsprogramma. Ze heeft een verleden in de danswereld, ze was tien jaar verbonden aan het gezelschap Introdans. Daarna volgde ze een studie voeding en diëtetiek – ook in de dans spelen eten en gewicht een rol. Met de wielrennerij kwam ze in aanraking tijdens een stage bij de baanploeg die zich voorbereidde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

In de Tour gaat haar wekker elke koersdag rond zes uur af, waarna ze in het hotel de opstelling van het buffet bekijkt en dan aan de eitjes en de pap voor het ontbijt begint. Nog voordat de renners vertrekken, heeft ze met enkele collega’s de wagens al weer ingepakt en zijn ze onderweg naar het volgende hotel, soms wel meer dan 300 kilometer rijden.

Beeld Jumbo Visma

Daar aangekomen, heeft de inrichting van een koffiehoekje prioriteit – zeker Robert Gesink hecht aan een met zorg bereide espresso. Dan gaat ze aan het werk voor het diner. Vlak voor het slapen gaan, is er nog een snack voor de renners, fruit met kwark bijvoorbeeld of een eiwitpannekoekje. ‘Dat kun je beter niet meteen na het avondeten innemen.’

Intussen ziet ze toe op de naleving van de hygiënemaatregelen door de hotels. Ze is tevreden, tot dusver. ‘Iedereen doet ontzettend z’n best. Er is veel respect voor de teams. Overal staan pijlen voor de looproutes, overal zijn flesjes desinfectiemiddel beschikbaar, de medewerkers dragen allemaal mondkapjes, er zijn afgeschermde kamers voor de renners. Dat is alles bij elkaar een hele geruststelling.’ Alleen de reiniging van de kamers houdt het team liever in eigen hand.

Het voedingsprogramma luistert nauw in het team. Op de gram nauwkeurig wordt gemeten wat een renner aan koolhydraten, eiwitten en vetten nodig heeft. Daarbij spelen factoren als lichaamsgewicht en –lengte en de duur en aard van de etappe een rol. Invoering van dergelijke gegevens in een zogeheten FoodCoach-app monden uit in de hoeveelheden in te nemen ingrediënten. Lambrechtse: ‘Tony Martin zal op een vlakke rit veel energie verbruiken omdat hij lang aan kop zal sleuren. Tom Dumoulin zal weer veel verbranden als hij in de bergen aan de bak moet.’ Na elke etappe berekent ze voor het eten opnieuw wat ze nodig hebben en wegen de renners bij het opscheppen zelf de grammen af.

Alles dient één doel: de renners moet gedurende de drie weken van zware inspanning op hetzelfde gewicht blijven. Grammen te veel tellen dubbel als ze de cols over moeten, grammen te weinig maakt ze vatbaar voor infecties. ‘De ervaringen leert dat ze zich fris blijven voelen’, licht Lambrechtse toe. ‘En kleine schommelingen zijn echt wel toelaatbaar. Het kan zijn dat iemand vocht vasthoudt, juist te weinig heeft gedronken of spierschade heeft opgelopen bij een valpartij. Dat soort dingen heb je natuurlijk nooit helemaal in de hand.’

Straks gaat ze weer aan de slag in de kooktruck. Zoals altijd het haar in een strik en de handschoenen aan. Vooral niet vergeten: mondkapje op.