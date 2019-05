Koepka superieur op tweede golfmajor

De 29-jarige Amerikaan stevent met het grootste gemak op de overwinning af in de tweede golfmajor van het jaar, de US PGA op de Bethpage Black Course op Long Island bij New York.

Vier concurrenten staan op een score van vijf onder par (baan), onder wie ‘s werelds nummer één Dustin Johnson. De andere spelers zijn vrij onbekende spelers als de Amerikanen Harold Varner III en Luke List en de Thai Jazz Janewattananond. Koepka’s landgenoot Jordan Spieth die alleen de US PGA nog nooit gewonnen had, viel terug.

Maar geen van hen zal de illusie hebben de soeverein spelende Koepka op de laatste speeldag nog in te halen. Hij stevent af op de vierde overwinning in de laatste acht majors – een uniek score. Koepka sloeg zijn eerste bogeys zaterdag pas op hole 9 en 10, waardoor hij dit keer niet onder par eindigde.

Luiten speelde heel teleurstellend. Hij had 77 slagen nodig voor de derde ronde, nadat hij vrijdag de schifting net had overleefd met een birdie op de laatste hole. Hij kwam daardoor terecht op elf onder par op een gedeelde plaats 80, de een na laatste. ‘Soms heb je van die dagen dat het gewoon niet wil lukken, wat je ook probeert en hoe hard je ook vecht. Zo’n dag had ik dus in de derde ronde van het PGA Championship op de Black Course. Op hole 1 had ik nog wel een putt voor birdie van twee meter maar die putt miste ik. Daarna heb ik weinig goeds meer gedaan en als ik een keer een kans kreeg op birdie kreeg ik de bal niet in de hole. Op hole 2 een dubbel-bogey 6 met drie putts. Ik wist geen enkele birdie te maken en ik eindigde ook nog met een 3-putt op hole 18 en dan staat er dus +7 op de scorekaart’, zei hij na afloop.