Koepka prolongeert titel, maar Mickelson is gesprek van de dag op US Open

Phil Mickelson deed het met opzet. Nadat hij zaterdag op de spiegelgladde green van hole 13 zijn putt miste en de bal met toenemende snelheid van de green dreigde te rollen, zette hij een sprintje in. En hij besloot de wegrollende bal terug te slaan in de richting van de hole. Hij wist dat het hem twee strafslagen kostte, maar hiermee kon hij erger voorkomen.

Mickelson is een van de populairste, zo niet de populairste, golfers in de wereld. De Amerikaan, die zaterdag zijn 48ste verjaardag vierde, won vijf majors: drie keer The Masters, een keer het Britse Open en een keer de US PGA. Alleen het US Open won hij nooit. Iedereen gunde de speler met de liefdevolle bijnaam Lefty die laatste ontbrekende titel voor een carrière-slam. Maar iedereen slaakte zondagavond een zucht van verlichting dat hij de 118de editie van het US Open niet won.

Brooks Koepka Foto AP

Spannend gevecht

Een andere Amerikaan, de 28-jarige Brooks Koepka prolongeerde zondag zijn titel met een score van één boven par. De beslissing viel op de laatste hole na een spannend gevecht met onder meer Dustin Johnson, de nummer één van de wereld, en Patrick Reed die eerder dit jaar The Masters in Augusta won. De Engelsman Tommy Fleetwood werd uiteindelijk nog tweede met een score van 2 boven par.

Een overwinning van Mickelson had tot een onvoorstelbare rel geleid. Veel golfers vonden dat hij vanwege deze actie had moet worden gediskwalificeerd. Op het raken van een bewegende bal staan twee strafslagen. Maar als dit bewust gebeurt, moet eigenlijk diskwalificatie volgen. Maar de organisatie en de referees wilden na een bizarre dag niet nog eens Mickelson diskwalificeren.

Uiteindelijk had Mickelson tien slagen nodig voor hole 13, inclusief de twee strafslagen, en liep hij zaterdag een ronde van 81 (elf boven par) en was hij volstrekt kansloos. Na afloop moest hij spitsroeden lopen bij de media. ‘Ik heb er vaak aan gedacht zoiets te doen. Eindelijk deed ik het een keer.’

Hij bekende heel berekenend te hebben gehandeld. Hij vond niet dat hij de golfsport daarmee in diskrediet had gebracht. ‘Ik ken de regels en als je ze gebruikt is dat in mijn ogen geen manipulatie. Als sommigen het als onsportief gedrag beschouwen, dan bied ik aan deze mensen mijn excuses aan. Ik wilde zo goed als het kan voordeel uit de regels halen.’

Veel kritiek op de baan

Spelers hadden zaterdag veel kritiek op de baan. Bekend is dat de US Open de moeilijkste is van de vier majors. Maar zaterdag was de baan van Shinnecock Hills op Long Island – ooit aangelegd door de erfgenamen van spoorwegmagnaat Cornelius Vanderbilt - bij New York onmogelijk te bespelen. Zelfs perfect gespeelde slagen kwamen heel ergens anders terecht dat was bedoeld.

‘Een moeilijke baan is tot daaraan toe. Maar dit is een oneerlijke baan’, zei Zach Johnson, zelf tweevoudig majorwinnaar. De greens waren zo droog dat ze op ijsbanen leken. De vlaggen waren op de meest onbereikbare uithoeken gestoken. En daarnaast stond er een harde wind. Gemiddeld hadden de spelers – allemaal absolute toppers die de cut hadden overleefd - 75,3 slagen nodig voor de 18 holes. Ter vergelijking: zondag toen de greens veel zachter waren, was dat 72 slagen.

Heel veel sterren voelden zich op niet in hun element op de baan op Long Island. Ze overleefden de cut niet eens, onder wie Rory McIlroy en Jordan Spieth. En Tiger Woods hoeft zijn superjacht ook niet meer bij een van de golfcourses af te meren op zoek naar ontspanning en rust. Hij bakte er ondanks het verblijf op het water weinig van. Enig geluk voor Woods was dat zijn falen door de actie van Mickelson een keer niet het gesprek van het toernooi was.